Danica Patrick : nouveau contrat Sky - malgré la controverse

Les collègues britanniques de Sky comptent également sur leurs ex-raceurs pour la prochaine saison de GP : Martin Brundle continue de commenter les qualifications et les courses avec David Croft, les experts en Formule 1 restent également à bord - Jenson Button, Nico Rosberg, Naomi Schiff, Anthony Davidson, Damon Hill, Karun Chandhok et Bernie Collins. Et l'Américaine Danica Patrick sera elle aussi devant les caméras de Sky lors de sept week-ends de GP en 2024.

Cette décision ne fait pas l'unanimité parmi les fans. En effet, l'ancienne pilote d'IndyCar et de NASCAR, âgée de 41 ans, a suscité l'une ou l'autre fois de vives réactions en 2023. Tout particulièrement lorsqu'on lui a demandé, en juillet, pourquoi nous n'avions plus de femme en Formule 1 depuis des années.

Dans le cadre du GP de Hongrie, Danica a déclaré : "Je dis toujours - il faut cent garçons pour trouver un bon pilote. Et puis, logiquement, il faut aussi cent filles pour cela. Mais la probabilité est moindre, car nous avons maintenant moins de filles dans le sport".

Ce raisonnement est compréhensible, mais ce que Patrick a dit ensuite a provoqué quelques remous sur les réseaux sociaux.



"En fin de compte, ce sport est masculin par nature. Il est agressif. Tu dois garder le contrôle d'une voiture de course et pas seulement cela. À cela s'ajoute une attitude mentale qui ne correspond tout simplement pas à l'esprit féminin".



Attendez, quoi ?



Patrick justifie : "Je me souviens de la façon dont je réagissais quand quelqu'un voulait me mener la vie dure. Je passais à ce mode agressif, à ce mode tueur. Tu dois vouloir leur montrer, et ce n'est pas une réaction typiquement féminine. J'ai parlé à beaucoup d'amies et elles m'ont toujours dit : 'Je ne pense pas comme ça'".



De nombreux fans n'étaient pas du même avis que Patrick, deux exemples. Mike Channel a écrit : "Désolé, mais la précision, l'orientation vers un objectif, la motivation intérieure, ce ne sont pas des qualités uniquement masculines".



Et Ruth Barton a tweeté : "Les filles ont besoin de modèles. Et pas quelqu'un qui leur dit qu'il faut être agressif en Formule 1 et que ce n'est pas féminin. Les déclarations de Danica sont un revers pour le féminisme".



D'autres amis de la Formule 1 ont donné raison à Danica Patrick. Le sujet reste controversé.





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island