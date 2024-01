Danica Patrick: nuovo contratto Sky, nonostante le polemiche

I colleghi britannici di Sky continueranno ad affidarsi ai loro ex-piloti anche nella prossima stagione dei GP: Martin Brundle continuerà a commentare le qualifiche e le gare insieme a David Croft, mentre Jenson Button, Nico Rosberg, Naomi Schiff, Anthony Davidson, Damon Hill, Karun Chandhok e Bernie Collins resteranno a bordo come esperti di Formula 1. Anche la statunitense Danica Patrick sarà davanti alle telecamere di Sky per sette weekend del GP nel 2024.

Questa decisione non è priva di polemiche tra gli appassionati. Dopo tutto, la 41enne ex pilota di IndyCar e NASCAR ha suscitato forti reazioni nel 2023. Soprattutto quando a luglio le è stato chiesto perché da anni non c'è una donna in Formula 1.

Durante il GP d'Ungheria, Danica ha detto: "Dico sempre che ci vogliono cento uomini per trovare un buon pilota. E poi, logicamente, ci vogliono anche 100 ragazze. Ma la probabilità è più bassa perché ci sono meno ragazze in questo sport".

Questo ragionamento è comprensibile, ma le parole di Patrick hanno fatto scalpore sui social media.



"Il punto fondamentale è che questo sport è intrinsecamente maschile. È aggressivo. Bisogna tenere sotto controllo una macchina da corsa e non solo. C'è anche un atteggiamento mentale che non si adatta alla mente femminile".



Aspetta un attimo, cosa?



Patrick spiega: "Ricordo come reagivo quando qualcuno cercava di rendermi la vita difficile. Entravo in una modalità aggressiva, una modalità assassina. Devi volergliela fare vedere, e questa non è una reazione tipicamente femminile. Ho parlato con molte amiche donne e mi hanno sempre detto: 'Io non la penso così'".



Molti fan non sono d'accordo con Patrick, due esempi. Mike Channel ha scritto: "Mi dispiace, ma la precisione, l'orientamento all'obiettivo, la spinta interiore, non sono qualità solo maschili".



E Ruth Barton ha twittato: "Le ragazze hanno bisogno di modelli di comportamento. E non di qualcuno che dica loro che in Formula 1 bisogna essere aggressivi e che questo non è femminile". Le dichiarazioni di Danica sono una battuta d'arresto per il femminismo".



Altri fan della Formula 1 si sono detti d'accordo con Danica Patrick. L'argomento rimane controverso.





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas