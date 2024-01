Danica Patrick: Novo contrato com a Sky - apesar da polémica

Os colegas britânicos da Sky continuarão a contar com os seus ex-pilotos na próxima época de GP: Martin Brundle continuará a comentar os treinos e as corridas com David Croft, enquanto Jenson Button, Nico Rosberg, Naomi Schiff, Anthony Davidson, Damon Hill, Karun Chandhok e Bernie Collins continuarão a bordo como especialistas em Fórmula 1. E a norte-americana Danica Patrick também estará em frente às câmaras da Sky durante sete fins-de-semana de GP em 2024.

Esta decisão não é isenta de polémica entre os fãs. Afinal, o ex-piloto de 41 anos da IndyCar e da NASCAR provocou algumas reações fortes em 2023. Especialmente quando lhe perguntaram, em julho, porque é que não tínhamos uma mulher na Fórmula 1 há anos.

Durante o GP da Hungria, Danica disse: "Eu digo sempre - são precisos cem homens para encontrar um bom piloto. E depois, logicamente, também são precisas 100 raparigas. Mas a probabilidade é menor porque temos menos raparigas no desporto".

Este raciocínio é compreensível, mas o que Patrick disse a seguir causou uma grande agitação nas redes sociais.



"A questão principal é que este desporto é inerentemente masculino. É agressivo. É preciso manter um carro de corrida sob controlo e não é só isso. Há também uma atitude mental que simplesmente não combina com a mente feminina".



Espera um minuto, o quê?



Patrick explica: "Lembro-me de como costumava reagir quando alguém tentava dificultar-me a vida. Eu entrava num modo agressivo, num modo assassino. É preciso querer mostrar-lhes, e essa não é uma reação tipicamente feminina. Falei com muitas amigas e elas disseram-me sempre: 'Eu não penso assim'".



Muitos fãs discordaram de Patrick, dois exemplos. Mike Channel escreveu: "Lamento, mas a precisão, a orientação para os objectivos, a motivação interior, não são apenas qualidades masculinas".



E Ruth Barton tweetou: "As raparigas precisam de modelos a seguir. E não alguém que lhes diga que têm de ser agressivas na Fórmula 1 e que isso não é feminino. As declarações de Danica são um retrocesso para o feminismo".



Outros fãs da Fórmula 1 concordaram com Danica Patrick. O tema continua a ser controverso.





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas