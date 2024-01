Carlos Sainz (Ferrari): "Definitivamente, me gusta el Dakar

El bicampeón del mundo de rallies Carlos Sainz (61 años) persigue su cuarta victoria en el Rally Dakar, el rally raid más famoso del mundo, que se disputa en Arabia Saudí a partir del 6 de enero. Su hijo del mismo nombre seguirá de cerca los progresos de su padre en el Audi. Cuando el actual piloto de Ferrari GP era más joven, la popularidad de su padre le resultaba incomprensible, pero hoy es uno de los pilotos de Fórmula 1 más conocidos.

Carlos, el más joven, por supuesto ha viajado a menudo fuera de pista con Carlos, el mayor, así que la pregunta obvia es: ¿también el Dakar atraería a su hijo algún día?

El piloto de Ferrari, de 29 años, respondió: "Probablemente lo intente algún día. Pero para cuando eso ocurra, es decir, después de mi carrera en la F1, él tendrá probablemente unos 70 años y espero, por el bien de mi padre y también por el de mi madre, ¡que ya no corra rallyes! Mi objetivo es pilotar un rally en algún momento. Pero de momento estoy completamente centrado en la Fórmula 1, no hay espacio para nada más".

Carlos Sainz junior ha heredado el gen automovilístico de su padre. "Pero desde pequeño supe que quería pilotar Fórmula 1, no rallies como papá".

Durante mucho tiempo, Carlos Sainz junior no se dio cuenta de la fama de su padre. "Recuerdo cómo se acordonaron barrios enteros en pleno centro de Madrid porque un piloto salvaje daba vueltas en un Citroën Xsara WRC. Miles de aficionados celebraron a mi padre por su gran carrera en los rallies, y fue la despedida perfecta ante su propia afición. Ese día me di cuenta de lo popular que era mi padre. Yo tenía once años entonces, y las impresiones siguen tan vivas hoy como si todo hubiera ocurrido ayer."



"Por aquel entonces, no existían todas las redes sociales y no era tan fácil seguir los rallies. Sabía que mi padre era muy buen piloto y que había ganado algunos rallies, pero cuando venía a casa hablábamos de otras cosas. Apenas se hablaba de su trabajo. Cuando estaba con mi familia en esta fiesta y la gente gritaba su nombre, fue como un shock".



"A partir de ahí, intenté averiguar más cosas sobre su carrera, vi todos los vídeos que pude encontrar. Y de repente descubrí el mundo de mi padre", cuenta Carlos. Sainz padre ganó 26 pruebas del Campeonato del Mundo de Rallyes, así como el Dakar en 2010, 2018 y 2020.



El joven Carlos continúa: "Acribillaba a preguntas a mi padre y él las respondía pacientemente. Estaba pendiente de cada una de sus palabras. Yo también quería ser piloto, quería ser como él. Por aquel entonces, había empezado a correr en karts. Como papá siempre estaba de viaje, mi tío me llevó a rastras a la pista de karts. Cuando papá colgó el casco, me acompañó por todo el mundo. Hablamos durante incontables horas, en aviones, en coches de alquiler, en hoteles. Tenemos un vínculo tan fuerte porque ha asumido varios papeles en mi vida".



"En primer lugar, es mi padre, ¡y uno que exige mucho de un hijo! Se ha abierto a mí: Sólo podré seguir mi carrera de karting si apruebo los exámenes. Incluso entonces, las carreras con carné internacional eran caras y sólo se me permitía continuar con la condición de que mi rendimiento en la escuela fuera bueno".



"También fue mi mánager. Me dio muchos consejos sobre cómo comportarme como un profesional, todos basados en su gran experiencia. Me considero afortunado por tener acceso a esos conocimientos".



"Y también es mi amigo. Bromeamos todo el tiempo. Descubrí todos los deportes que practico gracias a él: tenis, esquí, footing, squash, esquí acuático. Para él era importante que me convirtiera en un atleta completo".



"Todavía me hace gracia que me enamorara de la Fórmula 1 y no de los rallies. Mi padre me llevó al Gran Premio de España de 2005, donde conocí a Fernando Alonso, y me quedé enganchado. Papá siempre fue un gran aficionado a la Fórmula 1, y estoy convencido de que si las cosas hubieran salido de otra manera, él también habría intentado una carrera en las carreras de fórmula."





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island