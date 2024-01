Carlos Sainz (Ferrari) : "J'ai vraiment envie de participer au Dakar

Le double champion du monde des rallyes Carlos Sainz (61 ans) court après sa quatrième victoire au Dakar, le plus célèbre rallye-raid du monde, qui se déroulera à partir du 6 janvier en Arabie Saoudite. Son fils du même nom suivra de près les exploits de son père au volant de son Audi. Lorsque l'actuel pilote de GP Ferrari était plus petit, il ne comprenait pas la popularité de son père. Aujourd'hui, il est l'un des pilotes de Formule 1 les plus connus.

Carlos, le cadet, a bien sûr souvent parcouru des pistes tout-terrain avec Carlos, l'aîné, et la question est donc évidente : le Dakar tenterait-il un jour le fils ?

Le pilote Ferrari de 29 ans a répondu : "Un jour, j'essaierai sans doute. Mais d'ici là, c'est-à-dire après ma carrière en F1, il aura probablement près de 70 ans et j'espère pour mon père et pour ma mère qu'il ne fera plus de rallye ! Mon objectif est de participer à un rallye un jour. Mais pour l'instant, je suis entièrement concentré sur la Formule 1, il n'y a pas de place pour autre chose".

Carlos Sainz junior a hérité du gène du sport automobile de son père. "Mais je savais depuis tout petit que je voulais faire de la Formule 1, pas des rallyes comme papa".

Pendant longtemps, Carlos Sainz junior n'a pas réalisé à quel point son père était célèbre. "Je me souviens qu'en plein Madrid, des quartiers entiers ont été bouclés parce qu'un pilote déchaîné faisait des ronds avec une Citroën Xsara WRC. Des milliers de fans ont célébré mon père pour sa magnifique carrière en rallye et c'était un adieu parfait devant leur propre public. Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point mon père avait été populaire. J'avais onze ans à l'époque, et les impressions sont encore présentes aujourd'hui, comme si tout s'était passé hier".



"À l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et il n'était pas si facile de suivre le rallye. Je savais que mon père était un très bon pilote et qu'il avait gagné quelques rallyes, mais quand il rentrait à la maison, nous parlions d'autre chose. Son travail était à peine évoqué. Alors quand je me suis retrouvé avec ma famille à cette cérémonie et que les gens ont crié son nom, ça a été comme un choc".



"À partir de là, j'ai essayé d'en savoir plus sur sa carrière, j'ai regardé toutes les vidéos que je pouvais trouver. Et d'un seul coup, j'ai découvert l'univers de mon père", poursuit Carlos. Sainz senior a remporté 26 manches du championnat du monde des rallyes, ainsi que le Dakar en 2010, 2018 et 2020.



Le jeune Carlos poursuit : "J'ai assailli mon père de questions et il a patiemment répondu à toutes. J'étais suspendu à ses lèvres. Je voulais aussi être pilote, je voulais être comme lui. A cette époque, j'avais commencé à faire des courses de karting. Comme papa était toujours en déplacement, mon oncle me traînait sur la piste de karting. Quand papa a raccroché son casque, il m'a accompagné dans le monde entier. Nous avons parlé pendant d'innombrables heures, dans les avions, dans les voitures de location, à l'hôtel. Si nous sommes si fortement liés, c'est parce qu'il a joué plusieurs rôles dans ma vie".



"Tout d'abord, c'est mon père, et un père qui demande pas mal de choses à un fils ! Il m'a ouvert les yeux : Je ne peux poursuivre ma carrière dans le karting que si je réussis mes examens. Les engagements internationaux sur carte étaient déjà chers à l'époque, et je ne pouvais continuer qu'à condition que mes résultats scolaires soient bons".



"Ensuite, il a aussi été mon manager. Il m'a donné tellement de conseils sur la manière de me comporter en tant que professionnel, le tout basé sur sa riche expérience. Je peux me considérer comme chanceux d'avoir accès à ces connaissances".



"Et c'est aussi mon ami. Nous nous taquinons tout le temps. Chaque sport que je pratique, je l'ai découvert grâce à lui - le tennis, le ski, le jogging, le squash, le ski nautique. C'était important pour lui que je devienne un athlète polyvalent".



"Je trouve encore amusant que je sois ensuite tombé amoureux de la Formule 1 et non du rallye. Mon père m'a emmené au Grand Prix d'Espagne 2005, où j'ai rencontré Fernando Alonso, et c'est là que j'ai été conquis. Papa a toujours été un énorme fan de Formule 1, et je suis convaincu que si les choses s'étaient passées différemment, il aurait lui aussi tenté une carrière dans le sport automobile".





