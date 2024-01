Carlos Sainz (Ferrari): Decisamente interessato alla Dakar

Il due volte campione del mondo di rally Carlos Sainz (61) è alla ricerca della sua quarta vittoria nel Rally Dakar, il rally raid più famoso del mondo, che si svolgerà in Arabia Saudita a partire dal 6 gennaio. Il figlio omonimo seguirà da vicino i progressi del padre a bordo dell'Audi. Quando l'attuale pilota della Ferrari GP era più giovane, la popolarità del padre era per lui incomprensibile, ma oggi è uno dei piloti di Formula 1 più conosciuti.

Carlos, il più giovane, ha naturalmente viaggiato spesso in fuoristrada con Carlos, il più anziano, quindi la domanda ovvia è: la Dakar piacerebbe anche a suo figlio, un giorno?

Il 29enne pilota della Ferrari ha detto: "Probabilmente un giorno ci proverò. Ma quando ciò accadrà, cioè dopo la mia carriera in F1, lui avrà probabilmente circa 70 anni e spero, per il bene di mio padre e anche di mia madre, che non guiderà più i rally! Il mio obiettivo è guidare un rally prima o poi. Ma al momento sono completamente concentrato sulla Formula 1, non c'è spazio per altro".

Carlos Sainz junior ha ereditato il gene del motorsport del padre. "Ma sapevo fin da piccolo che volevo guidare la Formula 1, non i rally come papà".

Per molto tempo, Carlos Sainz junior non si è reso conto della fama di suo padre. "Ricordo che nel centro di Madrid interi quartieri vennero isolati perché un pilota scatenato stava girando su una Citroën Xsara WRC. Migliaia di fan hanno celebrato mio padre per la sua grande carriera nei rally, ed è stato un addio perfetto davanti ai suoi stessi fan. Quel giorno ho capito quanto mio padre fosse davvero popolare. All'epoca avevo undici anni e le impressioni sono ancora oggi vivide come se fosse successo tutto ieri".



"All'epoca non esistevano i social network e non era così facile seguire i rally. Sapevo che mio padre era un ottimo pilota e che aveva vinto alcuni rally, ma quando tornava a casa parlavamo di altre cose. Il suo lavoro non veniva quasi mai menzionato. Quando mi trovavo con la mia famiglia a questa festa e la gente gridava il suo nome, è stato uno shock".



"Da lì ho cercato di saperne di più sulla sua carriera, ho guardato tutti i video che ho trovato. E improvvisamente ho scoperto il mondo di mio padre", racconta Carlos. Sainz senior ha vinto 26 gare del Campionato del Mondo Rally, oltre alla Dakar nel 2010, 2018 e 2020.



Il giovane Carlos continua: "Ho tempestato mio padre di domande e lui ha risposto pazientemente a tutte. Pendevo dalle sue labbra. Anch'io volevo diventare un pilota, volevo essere come lui. A quel tempo avevo iniziato a correre con i kart. Poiché papà era sempre in viaggio, mio zio mi trascinò alla pista di kart. Quando papà appese il casco al chiodo, mi accompagnò in giro per il mondo. Abbiamo parlato per innumerevoli ore, in aereo, nelle auto a noleggio, negli alberghi. Abbiamo un legame così forte perché lui ha assunto diversi ruoli nella mia vita".



"Prima di tutto è mio padre, uno che pretende molto da un figlio! Si è aperto con me: Posso proseguire la mia carriera nel karting solo se supero gli esami. Già allora le gare di carte internazionali erano costose e mi era permesso di continuare solo a condizione che il mio rendimento scolastico fosse buono".



"Poi è stato anche il mio manager. Mi ha dato tanti consigli su come comportarmi da professionista, tutti basati sulla sua grande esperienza. Mi considero fortunato ad avere accesso a queste conoscenze".



"Ed è anche mio amico. Scambiamo battute in continuazione. Grazie a lui ho scoperto tutti gli sport che pratico: tennis, sci, jogging, squash, sci nautico. Per lui era importante che diventassi un atleta a tutto tondo".



"Trovo ancora divertente il fatto che mi sia innamorato della Formula 1 e non del rally. Mio padre mi portò al Gran Premio di Spagna del 2005, dove incontrai Fernando Alonso, e ne rimasi affascinato. Papà è sempre stato un grande fan della Formula 1 e sono convinto che se le cose fossero andate diversamente, anche lui avrebbe tentato una carriera nelle corse di formula".





