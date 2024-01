Carlos Sainz (Ferrari): Sem dúvida que estou interessado no Dakar

Carlos Sainz sénior está à procura da sua quarta vitória no rali mais famoso do mundo, o Dakar, com a Audi 2024. O que o seu filho, o piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, tem a dizer sobre competir no deserto.

O bicampeão mundial de ralis, Carlos Sainz (61), procura a sua quarta vitória no Rali Dakar, o mais famoso rali de raid do mundo, que se realiza na Arábia Saudita a partir de 6 de janeiro. O seu filho com o mesmo nome irá acompanhar de perto o progresso do pai no Audi. Quando o atual piloto da Ferrari GP era mais novo, a popularidade do seu pai era incompreensível para ele, mas hoje é um dos pilotos mais conhecidos da Fórmula 1.

Carlos, o mais novo, já viajou muitas vezes em todo-o-terreno com Carlos, o mais velho, pelo que a pergunta óbvia é: será que o Dakar também agradará ao seu filho um dia?

O piloto da Ferrari, de 29 anos, disse: "Provavelmente, um dia vou tentar. Mas quando isso acontecer, ou seja, depois da minha carreira na F1, ele terá provavelmente cerca de 70 anos e espero que, para o bem do meu pai e também da minha mãe, ele já não esteja a conduzir ralis! O meu objetivo é conduzir um rali um dia. Mas, de momento, estou completamente concentrado na Fórmula 1, não há espaço para mais nada."

Carlos Sainz Júnior herdou o gene do desporto automóvel do seu pai. "Mas eu sabia desde cedo que queria pilotar Fórmula 1, não rallys como o meu pai."

Durante muito tempo, Carlos Sainz Júnior não se apercebeu da fama do seu pai. "Lembro-me que bairros inteiros foram isolados em plena Madrid porque um piloto selvagem andava às voltas num Citroën Xsara WRC. Milhares de fãs celebraram o meu pai pela sua grande carreira nos ralis e foi a despedida perfeita perante os seus próprios fãs. Nesse dia, apercebi-me de como o meu pai era realmente popular. Tinha onze anos na altura e as impressões ainda hoje são tão vivas como se tudo tivesse acontecido ontem."



"Naquela altura, não existiam todas as redes sociais e não era tão fácil seguir os ralis. Eu sabia que o meu pai era um excelente piloto e que tinha ganho alguns ralis, mas quando ele chegava a casa, falávamos de outras coisas. O trabalho dele quase nunca era mencionado. Quando estava com a minha família nesta festa e as pessoas gritavam o nome dele, foi um choque".



"A partir daí, procurei saber mais sobre a sua carreira, vi todos os vídeos que encontrei. E de repente descobri o mundo do meu pai", diz Carlos. Sainz sénior venceu 26 etapas do Campeonato do Mundo de Ralis, bem como o Dakar em 2010, 2018 e 2020.



O jovem Carlos prossegue: "Eu enchia o meu pai de perguntas e ele respondia pacientemente a todas elas. Ficava agarrado a todas as suas palavras. Eu também queria ser piloto, queria ser como ele. Nessa altura, tinha começado a fazer corridas de karting. Como o meu pai estava sempre na estrada, o meu tio arrastou-me para o kartódromo. Quando o pai pendurou o capacete, acompanhou-me por todo o mundo. Falámos durante inúmeras horas, em aviões, em carros de aluguer, em hotéis. Temos uma ligação tão forte porque ele assumiu vários papéis na minha vida".



"Antes de mais, é o meu pai, que exige muito de um filho! Ele abriu-se comigo: Só posso prosseguir a minha carreira no karting se passar nos exames. Já nessa altura, as corridas de cartas internacionais eram caras e só me era permitido continuar na condição de ter um bom desempenho escolar."



"Depois, ele foi também o meu manager. Deu-me muitos conselhos sobre como me comportar como profissional, todos baseados na sua vasta experiência. Considero-me um sortudo por ter acesso a esse conhecimento".



"E também é meu amigo. Estamos sempre a brincar. Descobri todos os desportos que pratico graças a ele: ténis, esqui, jogging, squash, esqui aquático. Era importante para ele que eu me tornasse um atleta completo".



"Ainda acho engraçado o facto de me ter apaixonado pela Fórmula 1 e não pelos ralis. O meu pai levou-me ao Grande Prémio de Espanha de 2005, onde conheci o Fernando Alonso, e fiquei viciado. O meu pai sempre foi um grande fã da Fórmula 1 e estou convencido de que, se as coisas tivessem corrido de forma diferente, ele também teria tentado uma carreira nas corridas de fórmula."





