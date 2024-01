Willi Siller: En el campo de fútbol con el jefe del equipo GP

Esta increíble escena tuvo lugar en el verano de 1977 en la comunidad de 1.700 habitantes de St. Koloman, en la región de Tennengau, en Salzburgo. El jefe del equipo era Walter Wolf (que esa temporada estaba en el candelero con Jody Scheckter: ¡tres victorias en GP, subcampeón del mundo!), el campeón Niki Lauda (que iba camino de un segundo título con Ferrari). Y ambos llegaron a esta visita gracias a una conexión amistosa con dos lugareños.

Rupert "Bertl" Wimmer no sólo era el presidente de los futbolistas, sino también el confidente más cercano de Niki - Wimmer murió en 2019 sólo seis semanas después que Niki, a los 79 años.

Walter Wolf, por su parte, era seguidor desde 1975 del piloto de Fórmula 3 Willi Siller, de St. Koloman, que tiene exactamente 20 años más que Michael Schumacher y celebra su 75 cumpleaños el 3 de enero -nació en 1949, como Niki y Walter Lechner padre-.

"No fue la inauguración habitual con el alcalde, el cura y la banda. Walter y Niki lo convirtieron en una fiesta pública con más visitantes que habitantes tenía San Koloman", recuerda Siller, que no sólo tenía a Wolf como patrón, sino que logró convencer al ex industrial, que actualmente vive en Viena y Canadá, para que apoyara el proyecto del campo deportivo.

Mientras que las carreras en la Fórmula 1 de los compatriotas de Lauda a mediados de los 70 fueron muy cortas (Quester, Binder, Ertl) o trágicas (Koinigg), Siller nunca llegó tan lejos, aunque se le permitió llamar a la puerta.



En otoño de 1976, el salzburgués había terminado séptimo en el Campeonato Británico de Fórmula 3 y probó el coche de Walter Wolf en Silverstone. Al igual que dos caballeros llamados Mario Andretti y Bobby Rahal.



Andretti se unió a Lotus en 1977, mientras que Rahal (el antiguo tricampeón de la CART y ganador de la Indy 500, ahora punta de lanza de BMW en la IMSA) pilotó las carreras norteamericanas para el austro-canadiense en 1978.



Para Siller, la Fórmula 1 seguía siendo un sueño, por razones económicas, pero también porque el tranquilo hombre de Salzburgo no era lo bastante hábil en el mundo anglosajón.



Hoy admite: "Me faltaba experiencia en el karting para dar el salto, que ya entonces era importante. Las sumas de patrocinio exigidas eran cada vez más altas. Y la mayoría de las veces tenía que conducir con neumáticos usados, no tenía dinero para comprarme unos nuevos. Sin embargo, nunca tuve que invertir mi propio dinero en mi carrera, por eso nunca tuve deudas".



Siller, mecánico de formación, no empezó a competir en turismos hasta los 23 años. Él mismo preparaba los coches. Echando la vista atrás, dice: "Por la mañana desde St. Koloman (a 950 metros sobre el nivel del mar, los editores) bajaba al trabajo y volvía a subir por la tarde, y casi siempre por todas las curvas, no sólo en invierno: era un entrenamiento constante".



Cuando corrió sus primeras carreras, tenía una triple carga: "Piloto de carreras y mi propio mecánico, porque tenía que reparar yo mismo todo lo que rompía el fin de semana en turnos de noche. Y luego estaba el trabajo normal entre semana en el taller".



Como nativo de Salzburgo, la temprana conexión con el equipo Schnitzer en Freilassing era obvia. Con un BMW de Schnitzer, Siller se proclamó Campeón de Europa de Montaña en la categoría de turismos especiales en 1975.



"En 1975, celebré 20 victorias en 28 carreras", recuerda con orgullo el piloto de Tennengau. Fue también entonces cuando comenzó el apoyo de Wolf, que descubrió a Siller en Salzburgring. A esto siguió el paso a las carreras de fórmula: Fórmula 3, Fórmula 2 hasta 1980, los años en los que Siller compitió contra casi todas las futuras estrellas de la F1: Patrese, Prost, Pironi, Surer, Sullivan, etc.



Cuatro títulos de campeón nacional austriaco de turismos llegaron casi "de paso". Luego vinieron los compromisos en Procar y pronto de nuevo los turismos, hasta la temporada del Campeonato del Mundo de 1987, con las 24 Horas de Spa como último gran compromiso (con Roberto Moreno y Allan Grice, el trío se retiró). Después de eso, Siller se convirtió cada vez más en el piloto de pruebas de guardia de los vecinos de Freilassing: "A menudo nos trasladábamos a Salzburgring cuando había que realizar una prueba rápidamente".



En 1978, Siller abrió su taller de carrocería en Kuchl, donde sigue trabajando hoy como jubilado. "Afortunadamente, siempre me he librado de accidentes graves con consecuencias", dice pensativo.



A sus 75 años, la Fórmula 1 sólo le interesa como aficionado y telespectador. Las discusiones de después de las carreras de los miércoles en la mesa de los habituales del automovilismo de Kuchl (con Herbert Schnitzer, Peter Reinisch, Arno Zensen y otros jubilados del automovilismo, entre otros) suelen ser más acaloradas que las carreras.