Willi Siller : avec le chef d'équipe GP sur le terrain de football

Cette scène incroyable s'est déroulée durant l'été 1977 dans la commune de St. Koloman, 1700 habitants, dans le Tennengau salzbourgeois. Le chef d'équipe était Walter Wolf (qui était sous les feux de la rampe cette saison-là avec Jody Scheckter - trois victoires en GP, vice-champion du monde !), le champion Niki Lauda (qui était en route pour un deuxième titre avec Ferrari). Et tous deux sont venus à cette visite grâce à leurs liens amicaux avec deux habitants de la région.

En effet, Rupert "Bertl" Wimmer n'était pas seulement le président des footballeurs, mais aussi le confident le plus proche de Niki - Wimmer est décédé en 2019 à l'âge de 79 ans, six semaines seulement après Niki.

Walter Wolf, quant à lui, soutenait déjà depuis 1975 le pilote de Formule 3 Willi Siller de St. Koloman, qui a exactement 20 ans de plus que Michael Schumacher et qui fêtera son 75e anniversaire le 3 janvier - né en 1949, comme Niki et Walter Lechner senior.

"Ce n'était pas une inauguration comme d'habitude avec le maire, le curé et la fanfare. Walter et Niki en ont fait une fête populaire avec plus de visiteurs que le nombre d'habitants de St. Koloman", se souvient Siller, qui n'avait pas seulement Wolf comme propre mécène, mais qui a pu convaincre l'ex-industriel, qui vit actuellement à Vienne et au Canada, de soutenir le projet de terrain de sport.

Alors qu'au milieu des années 1970, les carrières en Formule 1 des compatriotes de Lauda ont été très courtes (Quester, Binder, Ertl) ou tragiques (Koinigg), Siller n'est jamais allé aussi loin, bien qu'il ait pu frapper à la porte.



En automne 1976, alors que le Salzbourgeois avait terminé septième du championnat britannique de Formule 3, il testa le bolide de Walter Wolf à Silverstone. Tout comme deux hommes du nom de Mario Andretti et Bobby Rahal.



Andretti est entré chez Lotus en 1977, Rahal (le futur triple champion CART et vainqueur de l'Indy 500, aujourd'hui fer de lance de BMW en IMSA) a couru les courses nord-américaines pour l'Austro-Canadien en 1978.



Pour Siller, la Formule 1 est restée un rêve - pour des raisons financières, mais aussi parce que le silencieux Salzbourgeois n'était pas assez à l'aise dans le monde anglophone.



Il l'avoue aujourd'hui : "Il me manquait l'expérience du karting pour percer, ce qui était déjà important à l'époque. Les sommes nécessaires aux sponsors étaient de plus en plus élevées. Et la plupart du temps, je devais rouler avec des pneus usagés, l'argent manquait pour en acheter de nouveaux. Pourtant, je n'ai jamais dû investir mon propre argent dans ma carrière, c'est pourquoi je n'ai jamais eu de dettes".



Siller, mécanicien de formation, n'a commencé la course qu'à l'âge de 23 ans, en voiture de tourisme. Il préparait lui-même les voitures. Rétrospectivement, il raconte : "Descendre le matin de St. Koloman (950 mètres d'altitude, la rédaction) pour aller au travail et remonter le soir, et ce presque toujours en travers de chaque virage, pas seulement en hiver - c'était un entraînement permanent".



Lorsqu'il a ensuite participé à ses premières courses, il avait une triple charge : "Pilote de course et son propre mécanicien, car je devais réparer moi-même tout ce que je cassais le week-end, en travaillant de nuit. Et puis il y avait aussi le travail normal en semaine au garage".



En tant que Salzbourgeois, le lien précoce avec l'équipe Schnitzer de Freilassing était évident. Au volant d'une BMW Schnitzer, Siller est devenu en 1975 champion d'Europe de la montagne dans la catégorie des voitures de tourisme spéciales.



"En 1975, j'ai fêté 20 victoires en 28 courses", se souvient le Tennengauer non sans fierté. C'est aussi à ce moment-là qu'a commencé le soutien de Wolf, qui a découvert Siller sur le Salzburgring. S'en est suivi le passage au sport de formule : Formule 3, Formule 2 jusqu'en 1980, ce sont les années où Siller a affronté presque toutes les futures stars de la F1 : Patrese, Prost, Pironi, Surer, Sullivan et ainsi de suite.



Quatre titres de champion d'Autriche en voiture de course ont été remportés presque "en passant". Ensuite, il a participé à des courses de voitures de tourisme, jusqu'à la saison 1987 du championnat du monde, avec les 24 heures de Spa comme dernière grande course (avec Roberto Moreno et Allan Grice, le trio a été éliminé). Par la suite, Siller est devenu de plus en plus le pilote d'essai rapidement mobilisable pour les voisins de Freilassing : "Nous nous rendions souvent sur le Salzburgring lorsqu'un test devait être effectué rapidement".



En 1978, Siller a ouvert sa carrosserie-ferblanterie à Kuchl, dans laquelle il travaille encore aujourd'hui en tant que retraité. "Heureusement, j'ai toujours été épargné par les accidents graves et leurs conséquences", dit-il pensivement.



La Formule 1 n'occupe cet homme de 75 ans qu'en tant que fan et téléspectateur. Les discussions du mercredi à la table des habitués du sport automobile de Kuchl (entre autres avec Herbert Schnitzer, Peter Reinisch, Arno Zensen et d'autres retraités du sport automobile) sont généralement plus animées que les courses.