Willi Siller: sul campo di calcio con il boss della squadra GP

Questa incredibile scena si svolse nell'estate del 1977 nella comunità di 1700 abitanti di St. Koloman, nella regione salisburghese del Tennengau. Il capo della squadra era Walter Wolf (che in quella stagione era sotto i riflettori con Jody Scheckter - tre vittorie nei GP, secondo posto nel campionato mondiale!), il campione Niki Lauda (che stava per conquistare il secondo titolo con la Ferrari). Entrambi sono arrivati a questa visita grazie a un legame di amicizia con due abitanti del luogo.

Rupert "Bertl" Wimmer non era solo il presidente dei calciatori, ma anche il più stretto confidente di Niki - Wimmer morì nel 2019 solo sei settimane dopo Niki, a 79 anni.

Walter Wolf, invece, dal 1975 era un sostenitore del pilota di Formula 3 Willi Siller di St. Koloman, che ha esattamente 20 anni in più di Michael Schumacher e il 3 gennaio festeggia il suo 75° compleanno - nato nel 1949, come Niki e Walter Lechner senior.

"Non è stata la solita inaugurazione con il sindaco, il prete e la banda. Walter e Niki l'hanno trasformata in una festa pubblica con più visitatori di quanti ne avesse San Koloman", ricorda Siller, che non solo ha avuto Wolf come proprio patrono, ma è anche riuscito a convincere l'ex industriale, che attualmente vive a Vienna e in Canada, a sostenere il progetto del campo sportivo.

Mentre le carriere in Formula 1 dei connazionali di Lauda a metà degli anni Settanta furono molto brevi (Quester, Binder, Ertl) o tragiche (Koinigg), Siller non arrivò mai a tanto, anche se gli fu permesso di bussare alla porta.



Nell'autunno del 1976, il salisburghese si era classificato settimo nel campionato britannico di Formula 3 e aveva provato la vettura di Walter Wolf a Silverstone. Così come due signori di nome Mario Andretti e Bobby Rahal.



Andretti si unì alla Lotus nel 1977, mentre Rahal (l'ex tre volte campione CART e vincitore della Indy 500, ora punta di diamante della BMW nell'IMSA) guidò le gare nordamericane per l'austro-canadese nel 1978.



Per Siller, la Formula 1 rimase un sogno, per motivi finanziari, ma anche perché il tranquillo salisburghese non era abbastanza abile nel mondo anglosassone.



Oggi ammette: "Mi mancava l'esperienza nel karting per fare il salto di qualità, che già allora era importante. Le somme richieste per la sponsorizzazione erano sempre più alte. E il più delle volte dovevo guidare con pneumatici usati, non c'erano soldi per quelli nuovi. Tuttavia, non ho mai dovuto investire soldi miei nella mia carriera, per questo non ho mai avuto debiti".



Siller, che ha una formazione da meccanico, ha iniziato a correre con le auto da turismo solo all'età di 23 anni. Le auto venivano preparate da lui stesso. Ripensandoci, dice: "La mattina da St. Koloman (950 metri sul livello del mare, i redattori) scendevo al lavoro e risalivo la sera, e quasi sempre attraverso ogni curva, non solo in inverno: era un allenamento costante".



Quando ha corso le prime gare, aveva un triplice onere: "Pilota da corsa e meccanico di me stesso, perché dovevo riparare da solo tutto ciò che rompevo nel fine settimana durante i turni di notte. E poi c'era il normale lavoro in officina durante la settimana".



Essendo nativo di Salisburgo, il legame con il Team Schnitzer di Freilassing era ovvio. A bordo di una BMW Schnitzer, Siller è diventato Campione Europeo di Velocità in salita nella categoria delle auto da turismo speciali nel 1975.



"Nel 1975 ho festeggiato 20 vittorie in 28 gare", ricorda con orgoglio l'uomo di Tennengau. In quell'anno iniziò anche il sostegno di Wolf, che scoprì Siller al Salzburgring. Seguì il passaggio alle corse di formula: Formula 3, Formula 2 fino al 1980, anni in cui Siller gareggiò contro quasi tutte le future stelle della F1: Patrese, Prost, Pironi, Surer, Sullivan e così via.



Quattro titoli del campionato nazionale austriaco di auto da corsa furono conquistati quasi "en passant". Poi arrivarono gli impegni in Procar e presto di nuovo le auto da turismo - fino alla stagione 1987 del Campionato del Mondo, con la 24 Ore di Spa come ultimo impegno importante (con Roberto Moreno e Allan Grice, il trio si ritirò). In seguito, Siller divenne sempre più il collaudatore di turno per i vicini di Freilassing: "Spesso ci spostavamo al Salzburgring quando era necessario effettuare un test in tempi brevi".



Nel 1978, Siller aprì la sua carrozzeria a Kuchl, dove lavora ancora oggi come pensionato. "Fortunatamente mi sono sempre stati risparmiati incidenti gravi con conseguenze", dice pensieroso.



Il 75enne è interessato alla Formula 1 solo come tifoso e spettatore televisivo. Le discussioni del mercoledì dopo la gara al tavolo degli habitué del motorsport di Kuchl (con Herbert Schnitzer, Peter Reinisch, Arno Zensen e altri pensionati delle corse, tra gli altri) sono di solito più accese delle gare.