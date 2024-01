Willi Siller: No campo de futebol com o chefe da equipa de GP

Esta cena incrível teve lugar no verão de 1977 na comunidade de St. Koloman, com 1700 habitantes, na região de Tennengau, em Salzburgo. O chefe de equipa era Walter Wolf (que estava em destaque nessa época com Jody Scheckter - três vitórias em GP, vice-campeão do mundo!), o campeão Niki Lauda (que estava a caminho de um segundo título com a Ferrari). E ambos vieram a esta visita através de uma ligação amigável com dois habitantes locais.

Rupert "Bertl" Wimmer não era apenas o presidente dos futebolistas, mas também o confidente mais próximo de Niki - Wimmer morreu em 2019 apenas seis semanas depois de Niki, com 79 anos.

Walter Wolf, por outro lado, apoiava desde 1975 o piloto de Fórmula 3 Willi Siller, de St. Koloman, que é exatamente 20 anos mais velho do que Michael Schumacher e celebra o seu 75º aniversário a 3 de janeiro - nasceu em 1949, tal como Niki e Walter Lechner sénior.

"Não foi a abertura habitual com o presidente da câmara, o padre e a banda. Walter e Niki transformaram-na numa festa pública com mais visitantes do que S. Koloman tinha habitantes", recorda Siller, que não só tinha Wolf como patrono, mas também conseguiu convencer o ex-industrial, que vive atualmente em Viena e no Canadá, a apoiar o projeto do campo desportivo.

Enquanto as carreiras na Fórmula 1 dos compatriotas de Lauda em meados da década de 1970 foram muito curtas (Quester, Binder, Ertl) ou trágicas (Koinigg), Siller nunca chegou tão longe, embora lhe tenha sido permitido bater à porta.



No outono de 1976, o natural de Salzburgo tinha terminado em sétimo lugar no Campeonato Britânico de Fórmula 3 e testou o carro de Walter Wolf em Silverstone. Tal como dois cavalheiros chamados Mario Andretti e Bobby Rahal.



Andretti juntou-se à Lotus em 1977, enquanto Rahal (o antigo tricampeão da CART e vencedor da Indy 500, agora ponta de lança da BMW na IMSA) conduziu as corridas norte-americanas para o austro-canadiano em 1978.



Para Siller, a Fórmula 1 continuou a ser um sonho - por razões financeiras, mas também porque o pacato homem de Salzburgo não era suficientemente hábil no mundo anglófono.



Hoje em dia, admite: "Faltava-me a experiência no karting para fazer a descoberta, o que era importante já naquela altura. Os montantes de patrocínio exigidos eram cada vez mais elevados. E, na maioria das vezes, tinha de conduzir com pneus usados, pois não havia dinheiro para pneus novos. No entanto, nunca tive de investir o meu próprio dinheiro na minha carreira, e é por isso que nunca tive dívidas."



Siller, um mecânico de formação, só começou a correr em carros de turismo aos 23 anos. Ele próprio preparava os carros. Olhando para trás, diz: "De manhã, de St. Koloman (950 metros acima do nível do mar, os editores) para o trabalho e de volta à noite, e quase sempre em todas as curvas, não apenas no inverno - era um treino constante."



Quando fez as suas primeiras corridas, tinha um triplo fardo: "Piloto de corridas e meu próprio mecânico, porque tinha de reparar tudo o que partia ao fim de semana, em turnos noturnos. E depois havia o trabalho normal durante a semana na oficina".



Como natural de Salzburgo, a ligação precoce à Equipa Schnitzer em Freilassing era óbvia. Num BMW Schnitzer, Siller tornou-se Campeão Europeu de Hillclimb na categoria especial de carros de turismo em 1975.



"Em 1975, comemorei 20 vitórias em 28 corridas", recorda o homem de Tennengau com orgulho. Foi também nessa altura que começou o apoio de Wolf, que descobriu Siller em Salzburgring. Seguiu-se a mudança para as corridas de fórmula: Fórmula 3, Fórmula 2 até 1980, os anos em que Siller competiu com quase todas as futuras estrelas da F1: Patrese, Prost, Pironi, Surer, Sullivan, etc.



Quatro títulos do campeonato nacional austríaco em carros de corrida foram ganhos quase "en passant". Depois vieram os compromissos com a Procar e, em breve, com os carros de turismo - até à época do Campeonato do Mundo de 1987, com as 24 Horas de Spa como último grande compromisso (com Roberto Moreno e Allan Grice, o trio retirou-se). Depois disso, Siller tornou-se cada vez mais o piloto de testes de plantão para os vizinhos de Freilassing: "Muitas vezes deslocávamo-nos para Salzburgring quando era necessário efetuar um teste rapidamente."



Em 1978, Siller abriu a sua oficina em Kuchl, onde ainda hoje trabalha como reformado. "Felizmente, sempre fui poupado a acidentes graves com consequências", diz, pensativo.



O homem de 75 anos só se interessa pela Fórmula 1 como adepto e espetador de televisão. As discussões após as corridas, às quartas-feiras, na mesa dos frequentadores do Kuchl motorsport (com Herbert Schnitzer, Peter Reinisch, Arno Zensen e outros reformados do automobilismo, entre outros) são normalmente mais acesas do que as corridas.