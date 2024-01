Fórmula 1 durante el parón invernal: ¿tienes síndrome de abstinencia?

Principios de enero, espero que hayan tenido un buen comienzo de año. Esta es una época difícil para nosotros, los aficionados a los Grandes Premios: tenemos un parón invernal en la Fórmula 1. No habrá pruebas de conducción hasta el 21 de febrero, hasta entonces una rueda sólo girará para una prueba funcional en cámara como máximo; la primera carrera tendrá lugar el 2 de marzo, lo que significa 60 días de espera, uff.

En el pasado, la Fórmula 1 solía probar sin complejos, corriendo antes del cambio de año en Andalucía o Cataluña cuando caían los copos. En enero, las escuderías se iban a Sudáfrica o a Sudamérica para seguir probando, no importaba dónde, siempre que no hiciera frío, estuviera mojado y fuera gris.

Hoy estamos muy lejos de eso, porque tenemos una restricción de pruebas en la Fórmula 1 que es tan agradable para los aficionados como una endodoncia.

Seamos sinceros: ¿no estás sufriendo ya los primeros síntomas de abstinencia? Si no estás muy seguro, te resumimos algunas señales de alarma.

En el supermercado: notas que el carro de la compra subvira. Sobre todo en los enlaces medio-rápidos hacia el mostrador de la carne.

Te sabes al dedillo los diálogos de todos los episodios de "Drive to Survive".



Piensas seriamente en deshacerte de la fea cómoda de tu suegra y sustituirla por un simulador de carreras.



Piensas en la reacción de la mejor esposa de todas y descartas la idea con el corazón encogido.



Ves la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de 2023 en un programa enlatado mientras escuchas sonidos de motores de los años 90 en el equipo de música.



No sólo puedes enumerar a los campeones del mundo de los últimos 74 años, sino también a los pilotos clasificados en segundo, tercer y cuarto lugar.



En la oficina, recorres conscientemente la línea ideal desde tu mesa hasta el rincón del café.



Por la mañana, al subir al coche, busca infructuosamente la palanca de cambios detrás del volante.



Atascos de camino a casa después del trabajo. Espontáneamente empiezas a gritar: "¡Banderas azules! Banderas azules!"



Se cuelan en el recinto del Hockenheimring, se sientan solos en una tribuna y sueñan con una carrera del campeonato del mundo en Alemania.



Quieren llamar a su próximo hijo Max o Lewis. También les gustan Lando y Fernando.



En el departamento de frutas, se sienten mágicamente atraídos por la papaya.



Cuando das un volantazo detrás de otro peatón en la acera, buscas instintivamente su rebufo.



En realidad, este rally Dakar no está tan mal.



Al acercarte a la gasolinera, te detienes de forma que la apertura del depósito de tu coche queda exactamente delante del anclaje de la manguera de combustible.



Te sorprendes a ti mismo tarareando el himno de la Fórmula 1.



Te planteas bajar el cortacésped para generar más carga aerodinámica en la horquilla frente al parche de especias.



Si notas alguna de estas señales, sólo puedo darte el siguiente consejo: no dejes que se note y mantén la paciencia. Seguro que llega el primer Gran Premio del año.





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island