Formule 1 pendant la pause hivernale : êtes-vous en manque ?

Début janvier, j'espère que vous avez bien commencé la nouvelle année. Pour nous, fans de Grand Prix, cette période est difficile à supporter - nous avons une pause hivernale en Formule 1. Il n'y aura des essais qu'à partir du 21 février, d'ici là, une roue tournera tout au plus pour un test de fonctionnement à huis clos ; la première course aura lieu le 2 mars, ce qui signifie 60 jours d'attente, ouf.

Autrefois, la Formule 1 effectuait des tests sans aucune restriction, il arrivait que l'on roule en Andalousie ou en Catalogne avant la fin de l'année, lorsque les flocons tombaient. En janvier, les écuries partaient en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud pour d'autres essais, peu importe où, pourvu qu'il ne fasse pas froid, humide et gris.

Aujourd'hui, nous sommes loin de cela, car nous avons en Formule 1 une limitation des essais qui est aussi agréable pour les fans qu'un traitement de racine.

Maintenant, soyons honnêtes : ne souffrez-vous pas déjà des premiers symptômes de sevrage ? Si vous n'en êtes pas tout à fait sûr, nous avons rassemblé quelques signes avant-coureurs.

Au supermarché : vous remarquez que le chariot est sous-vireur. Surtout dans les liens à vitesse moyenne vers le comptoir des viandes.

Vous connaissez par cœur les dialogues de tous les épisodes de "Drive to Survive".



Vous envisagez sérieusement de vous débarrasser de l'affreuse commode de votre belle-mère et de la remplacer par un simulateur de course.



Vous pensez à la réaction de la meilleure épouse de tous et rejetez l'idée, le cœur lourd.



Vous regardez la troisième séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil 2023 en boîte de conserve, mais en laissant la chaîne stéréo diffuser un son de moteur des années 1990.



Vous pouvez non seulement énumérer les champions du monde des 74 dernières années, mais aussi les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes places respectives.



Au bureau, vous allez délibérément de votre poste de travail au coin café en suivant la ligne idéale.



Le matin, en montant dans votre voiture, vous cherchez sans succès la manette de changement de vitesse derrière le volant.



Des embouteillages se forment sur le chemin du retour dans le trafic de fin de journée. Ils se mettent spontanément à crier : "Pavillons bleus ! Pavillons bleus !"



Ils se volent sur le terrain du circuit d'Hockenheim, s'assoient sur une tribune, seuls comme des âmes, et rêvent d'une course de championnat du monde en Allemagne.



Ils veulent appeler leur prochain fils Max ou Lewis. Lando et Fernando leur plaisent aussi beaucoup.



Au rayon fruits, vous êtes magiquement attiré par la papaye.



Lorsque vous vous engagez sur le trottoir derrière un autre passant, vous recherchez instinctivement son sillage.



Ce rallye Dakar n'est finalement pas si mal.



En arrivant à la station-service, vous vous arrêtez de manière à ce que l'ouverture du réservoir de votre voiture soit placée exactement devant l'ancrage du tuyau d'essence.



Vous vous surprenez à fredonner l'hymne de la Formule 1.



Vous envisagez d'abaisser la hauteur de la tondeuse à gazon afin de créer plus de portance dans l'épingle à cheveux devant le parterre d'épices.



Si vous découvrez l'un de ces signes, le seul conseil que je puisse vous donner est de ne rien laisser paraître et de rester patient. Le premier Grand Prix de l'année ne manquera pas d'arriver.





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island