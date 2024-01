Formula 1 durante la pausa invernale: siete in astinenza?

All'inizio di gennaio, spero che abbiate iniziato bene il nuovo anno. Questo è un periodo difficile per noi appassionati di Gran Premi: c'è una pausa invernale per la Formula 1. Non ci saranno test drive fino al 21 febbraio, fino ad allora una ruota girerà al massimo per un test funzionale in una telecamera; la prima gara si terrà il 2 marzo, il che significa 60 giorni di attesa, uff.

In passato, la Formula 1 era solita effettuare test disinvolti, correndo prima dell'inizio dell'anno in Andalusia o in Catalogna quando cadevano i fiocchi. A gennaio, le scuderie si recavano in Sudafrica o in Sudamerica per ulteriori test, non importa dove, purché non fosse freddo, umido e grigio.

Oggi siamo molto lontani da questo, perché in Formula 1 abbiamo una restrizione dei test che è piacevole per i fan come un canale radicolare.

Siamo onesti: non state già soffrendo dei primi sintomi di astinenza? Se non ne siete sicuri, abbiamo riassunto alcuni segnali d'allarme.

Al supermercato: notate che il carrello della spesa è sottosterzante. Soprattutto nei collegamenti medio-veloci con il banco della carne.

Conoscete a memoria il dialogo di ogni episodio di "Drive to Survive".



State seriamente pensando di sbarazzarvi del brutto comò di vostra suocera e di sostituirlo con un simulatore di corse.



Pensate alla reazione della moglie migliore di tutte e scartate l'idea a malincuore.



Guardate la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2023 su un programma in scatola, mentre ascoltate i suoni dei motori degli anni '90 sullo stereo.



Si possono elencare non solo i campioni del mondo degli ultimi 74 anni, ma anche i piloti che si sono piazzati al secondo, terzo e quarto posto.



In ufficio, si percorre consapevolmente la linea ideale dalla scrivania all'angolo del caffè.



Al mattino, dopo essere saliti in macchina, si cerca senza successo la leva del cambio dietro il volante.



Ingorghi sulla strada del ritorno a casa dopo il lavoro. Vi viene spontaneo gridare: "Bandiere blu! Bandiere blu!"



Si introducono nel parco dell'Hockenheimring, si siedono da soli su una tribuna e sognano una gara del campionato mondiale in Germania.



Vogliono chiamare il loro prossimo figlio Max o Lewis. Gli piacciono anche Lando e Fernando.



Nel reparto frutta, ci si sente magicamente attratti dalla papaya.



Quando si sterza dietro un altro pedone sul marciapiede, si cerca istintivamente la sua scia.



Questo rally Dakar non è poi così male.



In prossimità del distributore di benzina, vi fermate in modo che l'apertura del serbatoio della vostra auto sia posizionata esattamente davanti all'ancoraggio del tubo del carburante.



Vi ritrovate a canticchiare l'inno della Formula 1.



Pensate di abbassare il tosaerba per generare maggiore deportanza nel tornante davanti alla zona delle spezie.



Se notate uno di questi segnali, posso solo darvi il seguente consiglio: non fatelo vedere e mantenete la pazienza. Il primo Gran Premio dell'anno arriverà sicuramente.





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas