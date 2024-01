Fórmula 1 durante a pausa de inverno: está em abstinência?

No início de janeiro, espero que tenham tido um bom começo de ano. Esta é uma altura difícil para nós, fãs dos Grandes Prémios - temos uma pausa de inverno na Fórmula 1. Não haverá quaisquer testes de condução até 21 de fevereiro, até lá uma roda só rodará para um teste funcional na câmara, no máximo; a primeira corrida terá lugar a 2 de março, o que significa 60 dias de espera, uff.

No passado, a Fórmula 1 testava sem restrições, correndo antes da viragem do ano na Andaluzia ou na Catalunha, quando os flocos caíam. Em janeiro, as equipas de corrida iam para a África do Sul ou para a América do Sul para mais testes, não importava onde, desde que não estivesse frio, molhado e cinzento.

Hoje estamos muito longe disso, porque temos uma restrição de testes na Fórmula 1 que é tão agradável para os fãs como um tratamento de canal.

Sejamos honestos: não está já a sofrer os primeiros sintomas de abstinência? Se não tem a certeza, resumimos alguns sinais de alerta.

No supermercado: Repara que o carrinho das compras está a fazer subviragem. Especialmente nas ligações médio-rápidas para o balcão da carne.

Conhece os diálogos de todos os episódios de "Drive to Survive" do avesso.



Estás a pensar seriamente em livrar-te da cómoda feia da tua sogra e substituí-la por um simulador de corridas.



Pensa na reação da melhor esposa de todas e descarta a ideia com o coração pesado.



Vê a terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Brasil de 2023 num programa enlatado enquanto ouve sons de motores dos anos 90 na aparelhagem.



Não só consegue enumerar os campeões do mundo dos últimos 74 anos, como também os pilotos que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugar.



No escritório, percorre conscientemente a linha ideal desde a sua secretária até à zona do café.



De manhã, ao entrar no carro, procura, sem sucesso, a patilha da caixa de velocidades atrás do volante.



Engarrafamentos de trânsito no caminho para casa depois do trabalho. Começa espontaneamente a gritar: "Bandeiras azuis! Bandeiras azuis!"



Entram à socapa no recinto do Hockenheimring, sentam-se sozinhos numa bancada e sonham com uma corrida do campeonato do mundo na Alemanha.



Querem dar o nome Max ou Lewis ao seu próximo filho. Também gostam de Lando e Fernando.



Na área da fruta, sentem-se magicamente atraídos pela papaia.



Quando nos desviamos atrás de outro peão no passeio, procuramos instintivamente a sua corrente de fuga.



Este rali Dakar não é assim tão mau.



Na aproximação à estação de serviço, paramos de forma a que a abertura do depósito do nosso carro fique exatamente em frente à fixação da mangueira de combustível.



Dá por si a cantarolar o hino da Fórmula 1.



Pensa em baixar o cortador de relva para gerar mais força descendente no hairpin em frente à zona das especiarias.



Se notar algum destes sinais, só lhe posso dar o seguinte conselho: não o deixe transparecer e mantenha a paciência. O primeiro Grande Prémio do ano está para vir.





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas