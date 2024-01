Haas 2025 : nouveau compagnon d'écurie pour Nico Hülkenberg

Cela ne s'est encore jamais produit sous cette forme en Formule 1 : Les 20 pilotes de la saison GP 2023 courent toujours pour les mêmes écuries en 2024. Cependant, de nombreux accords expirent en 2024 et le directeur de l'équipe Haas, Günther Steiner, part du principe que le carrousel des pilotes va déjà beaucoup tourner dans quelques mois.

"Je vois surtout de bonnes chances pour les jeunes pilotes d'arriver en Formule 1 pour la saison de GP 2025", déclare le Tyrolien du Sud sur Sky Sport F1. "Car certains pilotes qui sont aujourd'hui au départ termineront probablement leur carrière fin 2024. Leurs performances laissent à désirer".

En ce qui concerne Haas - les accords avec Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg expirent fin 2024. Steiner ne tarit pas d'éloges sur Hülkenberg et a laissé entendre qu'il aimerait travailler encore plus longtemps avec Nico. En revanche, Magnussen devra faire très fort en 2024 pour conserver son cockpit, car le jeune pilote Ferrari Olvier Bearman devrait, à la demande des Italiens, prendre place dans une voiture de course Haas en 2025.

Il est également envisageable que Nico Hülkenberg passe chez Sauber au début de l'année 2025 afin de se préparer à l'arrivée d'Audi en 2026. Haas pourrait alors miser sur Magnussen comme constante et faire venir le jeune Bearman.



Après 2021/2022 avec les jeunes Mick Schumacher et Nikita Mazepin, Steiner avait souligné qu'il préférait travailler à nouveau avec des pilotes expérimentés. Mais maintenant, il dit : "Tout le monde a été un peu hésitant ces derniers temps à miser sur des rookies. Mais Oscar Piastri est arrivé en Formule 1 en 2023 et a tout de suite montré d'excellentes performances".



"Je peux donc imaginer que l'un ou l'autre chef d'équipe se dise maintenant : 'Bon, ça a marché avec Oscar, pourquoi ça ne marcherait pas avec un autre jeune pilote ? Je peux tout à fait imaginer qu'en 2025, nous aurons trois, quatre ou cinq nouveaux pilotes de GP".





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island