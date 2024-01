Haas 2025: nuovo compagno di squadra per Nico Hülkenberg

Non era mai successo prima in questa forma in Formula 1: I 20 piloti della stagione 2023 continueranno a guidare per le stesse scuderie anche nel 2024. Tuttavia, numerosi accordi scadono nel 2024 e il team principal della Haas, Günther Steiner, ipotizza che la giostra dei piloti sarà in pieno svolgimento tra pochi mesi.

"Vedo buone opportunità per i giovani piloti, in particolare, di entrare in Formula 1 per la stagione 2025", ha detto l'altoatesino a Sky Sport F1. "Perché alcuni piloti che oggi sono sulla griglia di partenza probabilmente termineranno la loro carriera alla fine del 2024. Le loro prestazioni lasciano molto a desiderare".

Per quanto riguarda la Haas, gli accordi con Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg scadono alla fine del 2024. Steiner è pieno di elogi per Hülkenberg e ha dichiarato che vorrebbe lavorare con Nico più a lungo. Magnussen, invece, dovrà fare molto bene nel 2024 per mantenere la sua cabina di pilotaggio, poiché il giovane della Ferrari Olvier Bearman è destinato a sedersi su un'auto da corsa Haas nel 2025 su richiesta degli italiani.

È anche possibile che Nico Hülkenberg passi alla Sauber all'inizio del 2025 per prepararsi all'ingresso dell'Audi nel 2026. La Haas potrebbe quindi affidarsi a Magnussen come costante e inserire il giovane Bearman.



Dopo il 2021/2022 con i giovani Mick Schumacher e Nikita Mazepin, Steiner ha sottolineato che preferirebbe lavorare ancora con piloti esperti. Ma ora dice: "Negli ultimi tempi tutti sono stati un po' titubanti nel sostenere i debuttanti. Ma Oscar Piastri è entrato in Formula 1 nel 2023 e ha subito dimostrato prestazioni eccezionali".



"Posso quindi immaginare che uno o due capi squadra si diranno: 'Ok, ha funzionato con Oscar, perché non dovrebbe funzionare con un altro giovane pilota? Posso ben immaginare che nel 2025 avremo tre, quattro o cinque nuovi piloti GP".





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas