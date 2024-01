Haas 2025: Novo companheiro de equipa para Nico Hülkenberg

O chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, dá a entender que a sua dupla de pilotos vai mudar no final de 2024. É muito provável que o jovem Oliver Bearman entre para a equipa no lugar do dinamarquês Kevin Magnussen.

Este facto nunca aconteceu antes, sob esta forma, na Fórmula 1: Os 20 pilotos da temporada de 2023 continuarão a pilotar para as mesmas equipas em 2024. No entanto, muitos acordos expiram em 2024 e o Diretor da Equipa Haas, Günther Steiner, também assume que o carrossel de pilotos estará em pleno andamento dentro de apenas alguns meses.

"Vejo boas oportunidades para os jovens pilotos, em particular, se juntarem à Fórmula 1 para a temporada de 2025", disse o sul-tirolo na Sky Sport F1. "Porque alguns pilotos que estão na grelha hoje provavelmente terminarão as suas carreiras no final de 2024. O seu desempenho deixa muito a desejar".

No que diz respeito à Haas, os acordos com Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg expiram no final de 2024. Steiner está cheio de elogios a Hülkenberg e indicou que gostaria de trabalhar com Nico por mais tempo. Magnussen, por outro lado, terá que se sair muito bem em 2024 para manter seu cockpit, já que o jovem Olvier Bearman, da Ferrari, deve sentar-se num carro de corrida da Haas em 2025, a pedido dos italianos.

Também é possível que Nico Hülkenberg mude para a Sauber no início de 2025 para se preparar para a entrada da Audi em 2026. A Haas poderia então confiar em Magnussen como uma constante e trazer o jovem Bearman.



Depois de 2021/2022 com os jovens Mick Schumacher e Nikita Mazepin, Steiner sublinhou que preferia voltar a trabalhar com pilotos experientes. Mas agora diz: "Toda a gente tem estado um pouco hesitante em apoiar os novatos recentemente. Mas Oscar Piastri juntou-se à Fórmula 1 em 2023 e mostrou imediatamente desempenhos extraordinários".



Por isso, posso imaginar que um ou dois chefes de equipa dirão a si próprios: "Muito bem, funcionou com o Oscar, porque não haveria de funcionar com outro jovem piloto? Posso imaginar que teremos três, quatro ou cinco novos pilotos de GP em 2025".





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas