Fou : le GP d'Espagne sur un circuit ovale

En 2024, la course du championnat du monde de Formule 1 en Espagne sera également inscrite au calendrier, et se déroulera depuis 1991 sur le circuit de Barcelone-Catalunya. Ce que la plupart des fans actuels de la catégorie reine ne savent plus : Autrefois, il y avait un Grand Prix en Espagne sur un circuit ovale !

Les débuts du GP d'Espagne remontent à 1913, mais ce qui s'appelait alors le Grand Prix et se déroulait à Guadarrama (près de Madrid) était une course régie par les règles des voitures de tourisme. Il y avait aussi la Coupe de Catalogne de 1908 et 1909 à Sitges (près de Barcelone). Ce n'était pas non plus un vrai GP d'Espagne, bien qu'un véritable héros du monoposto l'ait emporté - Jules Goux.

Cela nous amène à la question pour la version espagnole de "Qui veut gagner des millions ? Quel était le nom du premier circuit permanent d'Espagne ?

Exactement, "Autódromo Nacional de Terramar" à Sitges - un ovale !



Le tracé, avec des virages relevés jusqu'à 60 degrés, a été conçu par Jaume Mestres. Les travaux ont duré 300 jours et la piste a coûté 4 millions de pesetas (environ 16 millions d'euros aujourd'hui).



La première course a eu lieu il y a un peu plus de 100 ans, le 28 octobre 1923, pour des voitures de course de deux litres. Le premier à franchir la ligne d'arrivée était Albert Divo sur Sunbeam, devant le comte Louis Zborowski sur Miller.



Le vrai buzz n'a commencé qu'après la course : En raison de factures impayées, les organisateurs de GP n'étaient pas en mesure de verser leur prime aux pilotes. La fédération espagnole n'a eu aucune pitié et a interdit à l'ovale d'accueillir des courses internationales. Des courses ont eu lieu jusqu'en 1925, avec un succès mitigé. La dernière course automobile a eu lieu dans les années 1950.



L'ovale de deux kilomètres situé au sud-ouest de Barcelone subit les assauts du temps, mais grâce à son excellente structure, il tient bon. La plupart des invités aujourd'hui sont - des poules. La plus grande partie du terrain est occupée par un élevage de poulets.



L'ancien record du tour de Sitges était détenu par le comte Zborowski, un hôte d'origine polono-américaine, c'était comme je l'ai dit en 1923 avec une voiture de course Miller.



Il y a dix ans, Red Bull Espagne a estimé qu'il était temps de battre un nouveau record. La légende du rallye Carlos Sainz a donc été envoyée à Sitges, avec le soutien du junior DTM Miguel Molina. Ce qu'ils ont vécu, vous le verrez dans ce film.