Pazzesco: GP di Spagna su un circuito ovale

La prova spagnola del Campionato del Mondo sarà inserita nel calendario della Formula 1 nel 2024 e si svolge sul Circuit de Barcelona-Catalunya dal 1991. Ciò che la maggior parte degli attuali fan della classe regina non sa più: Una volta c'era un Gran Premio in Spagna su un circuito ovale!

Gli inizi del GP di Spagna risalgono al 1913, ma quello che allora si chiamava Gran Premio e si svolgeva a Guadarrama (vicino a Madrid) era una gara secondo le regole delle auto da turismo. Poi ci fu la Coppa di Catalogna del 1908 e del 1909 a Sitges (vicino a Barcellona). Nessuno dei due era un vero e proprio GP di Spagna, anche se vinse un vero e proprio cavallo di battaglia della monoposto, Jules Goux.

E questo ci porta alla domanda per la versione spagnola di "Chi vuol essere milionario?": Come si chiamava il primo autodromo permanente della Spagna?

Esattamente, "Autódromo Nacional de Terramar" a Sitges - un ovale!



Il tracciato, con curve a gomito fino a 60 gradi, è stato progettato da Jaume Mestres. I lavori di costruzione durarono 300 giorni e la pista costò 4 milioni di pesetas (circa 16 milioni di euro di oggi).



La prima gara si svolse poco più di 100 anni fa, il 28 ottobre 1923, per i GP da due litri. Albert Divo su Sunbeam tagliò il traguardo per primo, davanti al conte Louis Zborowski su Miller.



Il vero clamore iniziò solo dopo la gara: A causa di fatture non pagate, gli organizzatori del GP non furono in grado di pagare il premio ai piloti. La federazione spagnola non ebbe pietà e vietò all'ovale di ospitare gare internazionali. Le gare si svolsero fino al 1925, con scarso successo. L'ultima gara automobilistica si svolse negli anni Cinquanta.



L'ovale di due chilometri a sud-ovest di Barcellona risente delle ingiurie del tempo, ma resiste bene grazie alla sua eccellente struttura. Oggi la maggior parte degli ospiti sono polli. La maggior parte del sito è occupata da un allevamento di polli.



Il vecchio record sul giro a Sitges è stato stabilito da Count Zborowski, un pilota ospite di origine polacco-americana, su un'auto da corsa Miller nel 1923.



Dieci anni fa, Red Bull Spagna ha pensato che fosse giunto il momento di stabilire un nuovo record. Così la leggenda del rally Carlos Sainz è stato inviato a Sitges, affiancato dal giovane pilota del DTM Miguel Molina. In questo filmato potete vedere cosa hanno vissuto i due.