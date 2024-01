Loucura: GP de Espanha num circuito oval

A ronda espanhola do Campeonato do Mundo também fará parte do calendário da Fórmula 1 em 2024 e tem-se realizado no Circuito de Barcelona-Catalunha desde 1991. O que a maioria dos actuais fãs da categoria rainha já não sabe: Em tempos, houve um Grande Prémio em Espanha num circuito oval!

Os primórdios do GP de Espanha remontam a 1913, mas o então chamado Grande Prémio, que se realizava em Guadarrama (perto de Madrid), era uma corrida com regras de carros de turismo. Depois, houve a Taça da Catalunha de 1908 e 1909 em Sitges (perto de Barcelona). Nenhuma delas foi um verdadeiro GP de Espanha, embora um verdadeiro cavalo de batalha monoposto tenha vencido - Jules Goux.

E isto leva-nos à pergunta para a versão espanhola de "Quem quer ser milionário?": Qual era o nome do primeiro autódromo permanente de Espanha?

Exatamente, "Autódromo Nacional de Terramar" em Sitges - uma oval!



O traçado, com curvas inclinadas até 60 graus, foi concebido por Jaume Mestres. Os trabalhos de construção duraram 300 dias e a pista custou 4 milhões de pesetas (cerca de 16 milhões de euros atualmente).



A primeira corrida teve lugar há pouco mais de 100 anos, em 28 de outubro de 1923, para os pilotos de GP de dois litros. Albert Divo, em Sunbeam, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, à frente do Conde Louis Zborowski, em Miller.



O verdadeiro alarido só começou depois da corrida: Devido a contas por pagar, os organizadores do GP não puderam pagar o prémio aos pilotos. A federação espanhola não teve piedade e proibiu a oval de receber corridas internacionais. As corridas realizaram-se até 1925, com pouco sucesso. A última corrida de automóveis teve lugar na década de 1950.



A oval de dois quilómetros, situada a sudoeste de Barcelona, sofre os efeitos da passagem do tempo, mas mantém-se bem graças à sua excelente estrutura. Atualmente, a maioria dos visitantes são galinhas. A maior parte do local é ocupada por uma quinta de frangos.



O antigo recorde de voltas em Sitges foi estabelecido pelo Conde Zborowski, um piloto convidado de origem polaco-americana, num carro de corrida Miller em 1923.



Há dez anos, a Red Bull Espanha achou que estava na altura de estabelecer um novo recorde. Assim, a lenda dos ralis Carlos Sainz foi enviada para Sitges, apoiada pelo júnior do DTM Miguel Molina. Pode ver o que os dois viveram neste filme.