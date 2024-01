Sauber, BMW, Alfa Romeo, Stake: algo nuevo de vez en cuando

A mediados de diciembre de 2023, los corazones de los fans de Sauber latieron más rápido: se anunció que el coche de carreras de Fórmula 1 construido en el Oberland zuriqués se llamaría "Kick Sauber C44" en la próxima temporada. Esto llega después de años en los que los coches compitieron como Alfa Romeo.

Pero antes de que Audi se incorpore a la categoría reina a principios de 2026 y Sauber vuelva a tener un nuevo nombre, esto es lo que sucederá a continuación: Sauber no competirá como Sauber en 2024, sino como "Stake F1 Team" (empresa australiana del segmento de las apuestas, el entretenimiento y el estilo de vida).

Para muchos aficionados, esto no cambiará nada: Un Sauber es un Sauber, aunque ahora lleve la etiqueta Alfa Romeo o Stake.

Sauber, el cuarto equipo más antiguo de la Fórmula 1 por detrás de Ferrari, McLaren y Williams, es solo una de las muchas escuderías que han cambiado de nombre a lo largo de los años.

A principios de 2020, Scuderia Toro Rosso se convirtió en Scuderia AlphaTauri, que volverá a competir con un nuevo nombre en 2024. A principios de 2021, Racing Point se convirtió en el nuevo equipo de trabajo de Aston Martin en la Fórmula 1 y el equipo de trabajo de Renault pasó a llamarse Alpine F1.

En la historia de la categoría reina, no es raro que un equipo cambie de nombre. Un nuevo nombre suele ser el resultado de un cambio en la propiedad.



No hay regla sin excepción: la familia de Frank Williams ya no tiene nada que ver con el equipo tradicional, pero los inversores de Dorilton Capital mantendrán el nombre de "Williams Grand Prix Engineering". Y Renault llamará a su equipo Alpine en el futuro por razones de marketing.



Así pues, no habrá cambios de nombre para los veteranos de la Fórmula 1 Ferrari, McLaren y Williams, que son también las escuderías de GP con más éxito en ese orden.



El equipo del empresario estadounidense Gene Haas debutó en 2016, sin cambio de nombre a la vista.



La escudería del campeón del mundo Mercedes-Benz tiene una compleja historia a sus espaldas.



Mercedes-Benz

1970-1998: Tyrrell

1999-2005: British American Racing (BAR)

2006-2008: Honda F1 Racing Team

2009: BrawnGP

Desde 2010: Mercedes



Las relaciones de equipo de la escudería Renault han sido igualmente variadas. Para promocionar la empresa de coches deportivos, los franceses compiten como Alpine F1 desde 2021.



Renault

1981-1985: Toleman

1986-2001: Benetton Fórmula

2002-2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011-2015: Lotus F1

2016 hasta finales de 2020: Renault F1

Desde 2021: Alpine F1



Y también hubo mucho movimiento en la escudería con sede en Silverstone mencionada al principio.



Punto de carrera

1991-2005: Gran Premio de Jordania

2006: Midland F1 Racing

2007: Spyker F1

2008-2018: Sahara Force India

2018 hasta finales de 2020: Racing Point

Desde 2021: Aston Martin



El camino de los tetracampeones del mundo de Red Bull Racing es un poco más corto.



Red Bull Racing

1997-1999: Stewart Grand Prix

2000-2004: Jaguar Racing

Desde 2005: Red Bull Racing



Los bólidos construidos por Sauber en el Oberland zuriqués solo han estado bajo una bandera diferente una vez: bajo bandera alemana cuando BMW se hizo cargo del equipo. El nombre cambió para la temporada 2019, pero la estructura de propiedad siguió siendo la misma.



Stake F1 Team

1993-2005: Sauber

2006-2009: BMW Sauber F1 Team

2010-2018: Sauber F1 Team

2019 a 2023: Alfa Romeo Racing

2024/2025: Stake F1 Team

2026: Audi



Y por último, pero no por ello menos importante, Minardi.



1985-2005: Minardi

2006-2019: Scuderia Toro Rosso

2020-2023: AlphaTauri

2024: nuevo nombre



Durante los años de Minardi, la escudería cambió de manos, del fundador del equipo Giancarlo Minardi al australiano Paul Stoddart antes de la temporada 2001, pero el nombre siguió siendo el mismo. A finales de 2019, el propietario siguió siendo el mismo (Red Bull), pero el nombre cambió, como volverá a ocurrir a principios de 2024.