Sauber, BMW, Alfa Romeo, Stake : des nouveautés de temps en temps

Mi-décembre 2023, le cœur des fans de Sauber a battu plus fort : on a appris que la voiture de course de Formule 1 construite dans l'Oberland zurichois s'appellerait "Kick Sauber C44" la saison prochaine. Ceci après que les voitures aient pris le départ sous le nom d'Alfa Romeo pendant des années.

Mais avant qu'Audi n'entre dans la catégorie reine début 2026 et que Sauber ne change à nouveau de nom, voici ce qui se passera : En 2024, Sauber ne se présentera pas du tout sous le nom de Sauber, mais de "Stake F1 Team" (entreprise australienne du segment des paris, du divertissement et du style de vie).

Pour de nombreux fans, cela ne changera rien : Une Sauber est une Sauber, même si elle porte désormais le nom d'Alfa Romeo ou de Stake.

Sauber, la quatrième plus ancienne équipe de Formule 1 derrière Ferrari, McLaren et Williams, n'est qu'une des nombreuses écuries de course qui ont changé de nom au fil du temps.

Début 2020, la Scuderia Toro Rosso est devenue la Scuderia AlphaTauri, qui se présentera à nouveau sous un nouveau nom en 2024. Début 2021, Racing Point est devenue la nouvelle écurie de Formule 1 d'Aston Martin et l'équipe d'usine Renault est devenue Alpine F1.

Le changement de nom d'une équipe n'est pas si rare dans l'histoire de la catégorie reine. La plupart du temps, un nouveau nom résulte d'un changement de propriétaire.



Il n'y a pas de règle sans exception : la famille de Frank Williams n'a plus rien à voir avec l'équipe de tradition, mais les investisseurs de Dorilton Capital conserveront la dénomination "Williams Grand Prix Engineering". Et Renault appellera désormais son équipe Alpine pour des raisons de marketing.



Pas de changement de nom donc pour les piliers de la Formule 1 que sont Ferrari, McLaren et Williams, qui sont aussi, dans cet ordre, les écuries de GP les plus performantes.



L'équipe de l'entrepreneur américain Gene Haas a fait ses débuts en 2016, aucun changement de nom n'est en vue.



L'écurie du champion du monde Mercedes-Benz a connu un parcours complexe.



Mercedes-Benz

1970-1998 : Tyrrell

1999-2005 : British American Racing (BAR)

2006-2008 : Honda F1 Racing Team

2009 : BrawnGP

Depuis 2010 : Mercedes



Les relations entre les équipes de l'écurie d'usine de Renault ont été tout aussi variées. Afin de promouvoir la firme de voitures de sport, les Français concourent depuis 2021 sous le nom d'Alpine F1.



Renault

1981-1985 : Toleman

1986-2001 : Benetton Formula

2002-2009 : Renault F1

2010 : Lotus Renault GP

2011-2015 : Lotus F1

2016 à fin 2020 : Renault F1

Depuis 2021 : Alpine F1



Et l'écurie de Silverstone, mentionnée au début, a également connu de nombreux mouvements.



Point de course

1991-2005 : Jordan Grand Prix

2006 : Midland F1 Racing

2007 : Spyker F1

2008-2018 : Sahara Force India

2018 à fin 2020 : Racing Point

Depuis 2021 : Aston Martin



Un peu plus court, le parcours des quadruples champions du monde de Red Bull Racing.



Red Bull Racing

1997-1999 : Stewart Grand Prix

2000-2004 : Jaguar Racing

Depuis 2005 : Red Bull Racing



Les voitures de course construites chez Sauber dans l'Oberland zurichois n'ont changé qu'une seule fois de drapeau, un drapeau allemand, lorsque BMW a repris l'équipe. Pour la saison 2019, le nom a changé, mais la propriété est restée la même.



Équipe de F1 Stake

1993-2005 : Sauber

2006-2009 : BMW Sauber F1 Team

2010-2018 : Sauber F1 Team

De 2019 à 2023 : Alfa Romeo Racing

2024/2025 : Stake F1 Team

2026 : Audi



Et enfin, mais non des moindres, Minardi.



1985-2005 : Minardi

2006-2019 : Scuderia Toro Rosso

2020-2023 : AlphaTauri

2024 : nouveau nom



Pendant les années Minardi, l'écurie a changé de propriétaire, passant du fondateur de l'équipe Giancarlo Minardi à l'Australien Paul Stoddart avant la saison 2001, mais le nom est resté. Fin 2019, le propriétaire est resté le même (Red Bull), mais le nom a changé, comme cela se produira à nouveau début 2024.