Sauber, BMW, Alfa Romeo, Stake: qualcosa di nuovo ogni tanto

A metà dicembre 2023, il cuore dei fan della Sauber batteva più forte: è stato annunciato che l'auto da corsa di Formula 1 costruita nell'Oberland zurighese si sarebbe chiamata "Kick Sauber C44" nella prossima stagione. Questo avviene dopo anni in cui le auto hanno gareggiato come Alfa Romeo.

Ma prima che Audi entri a far parte della classe regina all'inizio del 2026 e che alla Sauber venga dato ancora una volta un nuovo nome, ecco cosa succederà: Nel 2024 la Sauber non gareggerà più come Sauber, ma come "Stake F1 Team" (società australiana del segmento scommesse, intrattenimento e lifestyle).

Per molti fan, questo non cambierà nulla: Una Sauber è una Sauber, anche se ora è etichettata come Alfa Romeo o Stake.

Sauber, la quarta scuderia di Formula 1 per anzianità dopo Ferrari, McLaren e Williams, è solo una delle tante scuderie che hanno cambiato nome nel corso degli anni.

All'inizio del 2020, la Scuderia Toro Rosso è diventata Scuderia AlphaTauri, che gareggerà nuovamente con un nuovo nome nel 2024. All'inizio del 2021, Racing Point è diventata la nuova scuderia ufficiale di Formula 1 di Aston Martin e la scuderia ufficiale Renault è diventata Alpine F1.

Nella storia della classe regina, non è raro che una squadra cambi nome. Di solito il nuovo nome deriva da un cambio di proprietà.



Non c'è regola senza eccezione: la famiglia di Frank Williams non ha più nulla a che fare con la squadra tradizionale, ma gli investitori di Dorilton Capital manterranno il nome "Williams Grand Prix Engineering". E Renault chiamerà il suo team Alpine in futuro per ragioni di marketing.



Quindi nessun cambio di nome per i veterani della Formula 1, Ferrari, McLaren e Williams, che sono anche le scuderie di GP di maggior successo in quest'ordine.



Il team dell'imprenditore statunitense Gene Haas ha fatto il suo debutto nel 2016, senza alcun cambio di nome in vista.



La scuderia del campione del mondo Mercedes-Benz ha una storia complessa alle spalle.



Mercedes-Benz

1970-1998: Tyrrell

1999-2005: British American Racing (BAR)

2006-2008: Honda F1 Racing Team

2009: BrawnGP

Dal 2010: Mercedes



I rapporti tra le squadre della squadra corse Renault sono stati altrettanto variegati. Per promuovere l'azienda di auto sportive, i francesi hanno gareggiato come Alpine F1 dal 2021.



Renault

1981-1985: Toleman

1986-2001: Benetton Formula

2002-2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011-2015: Lotus F1

2016 fino alla fine del 2020: Renault F1

Dal 2021: Alpine F1



Anche nella scuderia di Silverstone, citata all'inizio, c'è stato molto movimento.



Punto corse

1991-2005: Gran Premio di Giordania

2006: Midland F1 Racing

2007: Spyker F1

2008-2018: Sahara Force India

2018 fino alla fine del 2020: Racing Point

Dal 2021: Aston Martin



Il percorso dei quattro volte campioni del mondo della Red Bull Racing è un po' più breve.



Red Bull Racing

1997-1999: Gran Premio Stewart

2000-2004: Jaguar Racing

Dal 2005: Red Bull Racing



Le auto da corsa costruite dalla Sauber nell'Oberland zurighese sono state sotto un'altra bandiera solo una volta: sotto la bandiera tedesca, quando BMW ha rilevato il team. Il nome è cambiato per la stagione 2019, ma la struttura proprietaria è rimasta la stessa.



Squadra di F1 in palo

1993-2005: Sauber

2006-2009: BMW Sauber F1 Team

2010-2018: Sauber F1 Team

Dal 2019 al 2023: Alfa Romeo Racing

2024/2025: Squadra di F1 Stake

2026: Audi



E infine Minardi.



1985-2005: Minardi

2006-2019: Scuderia Toro Rosso

2020-2023: AlfaTauri

2024: nuovo nome



Durante gli anni della Minardi, la squadra corse è passata di mano, dal fondatore Giancarlo Minardi all'australiano Paul Stoddart prima della stagione 2001, ma il nome è rimasto lo stesso. Alla fine del 2019, il proprietario è rimasto lo stesso (Red Bull), ma il nome è cambiato, come accadrà di nuovo all'inizio del 2024.