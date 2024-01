Sauber, BMW, Alfa Romeo, Stake: uma novidade de vez em quando

Em meados de dezembro de 2023, os corações dos fãs da Sauber bateram mais depressa: foi anunciado que o carro de corrida de Fórmula 1 construído em Zurique Oberland se chamaria "Kick Sauber C44" na próxima época. Isto acontece depois de anos em que os carros competiram como Alfa Romeo.

Mas antes de a Audi se juntar à categoria rainha no início de 2026 e de a Sauber voltar a ter um novo nome, eis o que acontece a seguir: A Sauber não vai competir como Sauber em 2024, mas como "Stake F1 Team" (empresa australiana do segmento de apostas, entretenimento e estilo de vida).

Para muitos fãs, isto não vai mudar nada: Um Sauber é um Sauber, mesmo que agora seja rotulado como Alfa Romeo ou Stake.

A Sauber, a quarta equipa mais antiga da Fórmula 1, atrás da Ferrari, McLaren e Williams, é apenas uma das muitas equipas de corrida que mudaram de nome ao longo dos anos.

No início de 2020, a Scuderia Toro Rosso tornou-se Scuderia AlphaTauri, que voltará a competir com um novo nome em 2024. No início de 2021, a Racing Point tornou-se a nova equipa de trabalho da Aston Martin na Fórmula 1 e a equipa de trabalho da Renault tornou-se a Alpine F1.

Na história da categoria rainha, não é raro que uma equipa mude de nome. Um novo nome resulta normalmente de uma mudança de proprietário.



Não há regra sem exceção: a família de Frank Williams já não tem nada a ver com a equipa tradicional, mas os investidores da Dorilton Capital vão manter o nome "Williams Grand Prix Engineering". E a Renault chamará à sua equipa Alpine no futuro por razões de marketing.



Assim, os veteranos da Fórmula 1, Ferrari, McLaren e Williams, que são também, por esta ordem, as equipas de GP mais bem sucedidas, não vão mudar de nome.



A equipa do empresário americano Gene Haas fez a sua estreia em 2016, sem qualquer mudança de nome à vista.



A equipa de corrida da campeã mundial Mercedes-Benz tem uma história complexa.



Mercedes-Benz

1970-1998: Tyrrell

1999-2005: British American Racing (BAR)

2006-2008: Honda F1 Racing Team

2009: BrawnGP

Desde 2010: Mercedes



As relações de equipa da equipa de corridas de trabalho da Renault foram igualmente variadas. Para promover a empresa de carros desportivos, os franceses têm competido como Alpine F1 desde 2021.



Renault

1981-1985: Toleman

1986-2001: Fórmula Benetton

2002-2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011-2015: Lotus F1

2016 até ao final de 2020: Renault F1

Desde 2021: Alpine F1



E também houve muitas movimentações na equipa de corridas baseada em Silverstone, mencionada no início.



Ponto de encontro

1991-2005: Grande Prémio da Jordânia

2006: Midland F1 Racing

2007: Spyker F1

2008-2018: Sahara Force India

2018 até ao final de 2020: Racing Point

Desde 2021: Aston Martin



O percurso do tetracampeão mundial da Red Bull Racing é um pouco mais curto.



Red Bull Racing

1997-1999: Grande Prémio de Stewart

2000-2004: Jaguar Racing

Desde 2005: Red Bull Racing



Os carros de corrida construídos pela Sauber em Zurique Oberland só estiveram sob uma bandeira diferente uma vez - sob uma bandeira alemã quando a BMW assumiu a equipa. O nome mudou para a época de 2019, mas a estrutura de propriedade permaneceu a mesma.



Equipa de F1 da Stake

1993-2005: Sauber

2006-2009: BMW Sauber F1 Team

2010-2018: Sauber F1 Team

2019 a 2023: Alfa Romeo Racing

2024/2025: Stake F1 Team

2026: Audi



E por último, mas não menos importante, a Minardi.



1985-2005: Minardi

2006-2019: Scuderia Toro Rosso

2020-2023: AlphaTauri

2024: novo nome



Durante os anos Minardi, a equipa de corrida mudou de mãos, do fundador da equipa Giancarlo Minardi para o australiano Paul Stoddart antes da temporada de 2001, mas o nome permaneceu o mesmo. No final de 2019, o proprietário permaneceu o mesmo (Red Bull), mas o nome mudou, como voltará a acontecer no início de 2024.