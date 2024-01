GP temporada 2024: las mentiras de la Fórmula 1 recién empaquetadas

Hubo un tiempo en que podíamos acercarnos a un piloto de Fórmula 1, sin más, y hacerle una pregunta rápida, y realmente obteníamos algo parecido a una respuesta útil.

Hoy, la mayoría de los pilotos corren entre los boxes y los edificios de los equipos como si los persiguiera el diablo, para no ser abordados por periodistas obstinados. A Kimi Räikkönen, el "hombre de hielo", le gustaba acercarse el móvil a la oreja cuando necesitaba que le dejaran en paz, aunque no hubiera nadie. Siempre funcionaba.

Vivimos en la era de los obstruccionistas mediáticos. A estos señores y señoras se les ha encomendado el trabajo de delegado de prensa (por razones que a veces me resultan incomprensibles), pero en lugar de poner en evidencia a sus conductores, hablan por ellos, o arrastran a los condescendientes conductores directamente a la siguiente cita. De vez en cuando incluso nos dicen qué preguntas debemos abstenernos de hacer. Demasiado para la libertad de prensa.

Hubo una escena inolvidable cuando un ganador de un GP (cuyo nombre se me acaba de olvidar) dio una respuesta realmente buena, y en medio de la respuesta, la señora de los medios que estaba en diagonal detrás de él dijo, sin levantar la vista de su tecleo en las redes sociales: "UNA pregunta más, por favor".

La estrella de la Fórmula 1 se dio la vuelta y dijo con una ceja levantada: "Sigo siendo YO quien decide cuánto tiempo hablo. Si le parece bien". El color de la cara de la señora cambió a un burdeos intenso, buscó desesperadamente en el suelo un hueco que se le abriera. Desgraciadamente fue en vano.



La era de la ocultación comenzó con Michael Schumacher.



Cuando le preguntaban por los cambios en la puesta a punto, solía decir: "Hemos ajustado algo atrás". - "Sí, está bien, pero ¿qué, Michael?" - "La suspensión." - "Ya veo, ¿y qué pasa con la suspensión?" - "Fuimos más duros con los amortiguadores."



Ahí lo tienes, ¿por qué no hacerlo ahora?



En el caso de Michael, una buena pregunta también produjo una buena respuesta. Y el campeón que batió récords tuvo la paciencia suficiente para tratar con cuidado a un representante de los medios de comunicación cuando a los pocos segundos se hizo evidente que él (o ella) estaba probablemente en su primer fin de semana de GP. Lo mismo puede decirse hoy de estrellas como Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo. ¡Simplemente tienen clase!



Muchos pilotos y jefes de equipo han elevado la recitación de frases vacías a una forma de arte. Hablan, pero no dicen nada.



Algunos de ellos sólo conceden entrevistas de televisión en determinados días, mientras que los periodistas de prensa e Internet quedan al margen. Un comunicado de prensa de la escudería no ayuda lo más mínimo: "Hoy ha sido un buen día" se pone en boca de un piloto, cuando todo el mundo podía ver que en general iba retrasado y, en particular, que hoy ha estrellado su coche contra la botánica.



Los daños en el motor suelen silenciarse. Quizá nadie se dé cuenta.



¿Alguien de un fabricante de automóviles cree que vendería un solo vehículo menos si admitiera que el conductor de fábrica se ha salido de la carretera debido a daños en el motor?



Nunca he conocido a una sola persona que dijera: "Qué pena que Pierre Gasly se detuviera por daños en el motor. Ahora no me voy a comprar un Renault, sino un Kia".



También es agradable cuando a los representantes de los medios de comunicación se les dice lo que ya saben. Por ejemplo, durante los tests: "El piloto XY ha dado 87 vueltas hoy y ha logrado un mejor tiempo de 1:37,656 minutos".



¿Acaso las escuderías tienen la sensación de que los periodistas han pasado el día en un bar? Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué no nos dicen simplemente que el cielo también estaba azul hoy, o que los neumáticos eran redondos y negros, y en qué pista estábamos realmente?



El peor momento para hablar es el invierno, y lo mismo ocurrirá en las próximas semanas y meses: recuerden lo que dije en las primeras presentaciones y luego en los tests de invierno.



Todo el mundo destila siempre un optimismo prudente. Los que consiguieron pocos puntos en 2023 quieren conseguirlos regularmente en 2024. Los que puntuaron regularmente en 2023 hablan de podios en 2024. Aparte de Red Bull Racing, Ferrari y Mercedes, nadie se atreve a hablar de victorias.



Las escuderías suelen hablar de hacerlo mejor al día siguiente. ¡Paren la imprenta! Sería asombroso que alguien admitiera que al día siguiente hay que esperar otro gateo.



Es como si un piloto de carreras dijera que va a "darlo todo". Sí, ¡por el amor de Dios! Con el ritmo de vida acelerado de un millonario y uno de los trabajos más calientes del mundo, no espero menos.



O: "Estoy deseando que llegue el próximo fin de semana de carreras". Eso espero. De lo contrario, estaría en el trabajo equivocado. También en este caso, sólo nos daríamos por enterados si alguien fuera refrescantemente sincero: "Me da pavor Montecarlo. Los malditos guardarraíles están demasiado cerca para mí".



¿Quiere algunos ejemplos más de lo que oímos y lo que realmente se quiere decir?



"El coche está todavía en una fase muy temprana de desarrollo".

(Hemos construido un coche realmente basura y no tenemos ni idea de qué hacer con él).



"Hemos tenido un pequeño problema técnico que nos ha impedido conducir mientras tanto".

(¡Hay un incendio! ¡Hay un incendio! ¡Todo el mundo a los extintores!)



"Los problemas no nos impidieron prepararnos".

(No va a ir mejor que ahora).



"Los tiempos del viernes no son significativos".

(Los tiempos son muy significativos, y el sábado no pasaremos de la Quali 1).



"Los comentarios de nuestro nuevo piloto XYZ son excelentes".

(El tipo no sólo es lento, también es un poco tonto. Al menos es rico).



"Obviamente hay margen de mejora".

(No hay ninguna posibilidad de mejora).



"Todavía estamos tratando de entender los neumáticos."

(No entendemos los neumáticos y nunca los entenderemos).



"La densidad de potencia en el mediocampo es muy alta".

(Acabaremos novenos en el campeonato, más probablemente décimos).



"La pista de Bahréin no es representativa".

(Estaremos aún peor en Barcelona).



"Hoy ha sido un buen día".

(Hoy ha sido un día terrible).



Si pudiéramos escuchar declaraciones medianamente honestas durante 24 horas en la Fórmula 1, bueno, eso no sucederá, pero sólo como modelo para pensar, ESE sería un buen día.