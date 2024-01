Saison 2024 du GP : des mensonges fraîchement emballés sur la Formule 1

Il fut un temps où nous pouvions aller voir un pilote de Formule 1, comme ça, et lui poser rapidement une question, et nous obtenions effectivement une sorte de réponse valable.

Aujourd'hui, la plupart des pilotes se précipitent entre les stands et les bâtiments de l'équipe, comme si le diable était à leurs trousses, pour ne pas être interpellés par des journalistes indiscrets. L'"Iceman" Kimi Räikkönen aimait porter son téléphone à l'oreille lorsqu'il devait être tranquille - même si personne ne répondait. Cela a toujours fonctionné.

Nous vivons à l'époque des empêcheurs de tourner en rond. Ces dames et ces messieurs ont reçu (pour des raisons qui m'échappent en partie) le travail d'un délégué de presse, mais au lieu de mettre leurs pilotes en valeur, ils parlent pour eux, ou bien ils traînent les pilotes sous tutelle directement au prochain rendez-vous. De temps en temps, on nous dit même à quelles questions nous devons renoncer. Tant pis pour la liberté de la presse.

On n'oubliera jamais la scène où un vainqueur de GP (dont le nom vient de m'échapper) a donné une très bonne réponse, et au milieu de celle-ci, la dame des médias qui se tenait en biais derrière lui a dit, sans lever les yeux de son tapotement sur les médias sociaux : "Encore UNE question, s'il vous plaît".

La star de la Formule 1 s'est retournée et a répondu en haussant les sourcils : "Ici, c'est encore MOI qui décide combien de temps je parle. Si ça ne vous dérange pas". Le teint de la dame passa à un bordeaux profond, elle cherchait désespérément au sol un trou qui s'ouvrirait pour elle. Malheureusement, sans succès.



C'est à peu près ainsi, avec Michael Schumacher, qu'a commencé l'ère du voile.



Lorsqu'on lui demandait de modifier les réglages, il avait l'habitude de dire : "On a déréglé quelque chose à l'arrière". - "Oui, d'accord, mais quoi, Michael ?" "Sur la suspension". - "Aha, et sur la suspension, quoi ?" - "Nous sommes allés plus fort avec les amortisseurs".



Voilà, c'est parti, pourquoi pas tout de suite ?



Avec Michael, il en allait de même : une bonne question engendrait une bonne réponse. Et le champion des records était suffisamment patient pour traiter avec douceur un représentant des médias lorsqu'il devenait évident en quelques secondes que celui-ci (ou celle-ci) en était probablement à son premier week-end de GP. Il en va de même aujourd'hui pour des stars comme Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. Ils ont la classe, tout simplement !



De nombreux pilotes et chefs d'équipe ont élevé la récitation de mots creux au rang de forme d'art. Ils parlent, mais ne disent rien.



Certains jours, ils ne donnent plus que des interviews à la télévision, les journalistes de la presse écrite et d'Internet n'y voient que du feu. Un communiqué de presse de l'écurie n'est pas d'une grande aide : "Aujourd'hui, c'était une bonne journée", dit-on à un pilote alors que tout le monde a pu constater qu'il était en général à la traîne et qu'aujourd'hui, en particulier, sa voiture s'est écrasée dans la végétation avec beaucoup de goût.



Une panne de moteur est souvent passée sous silence. Peut-être que personne ne le remarquera !



Quelqu'un chez un constructeur automobile pense-t-il qu'il vendra ne serait-ce qu'un véhicule de moins sur la route s'il admet que le pilote d'usine a roulé en raison d'une panne de moteur ?



Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui dise : "C'est vraiment dommage que Pierre Gasly se soit arrêté à cause d'une panne de moteur. Maintenant, je ne vais pas acheter une Renault, mais plutôt une Kia".



Il est également agréable de voir les représentants des médias se faire dire ce qu'ils savent déjà. Par exemple lors des essais : "Le pilote XY a effectué 87 tours aujourd'hui et a réalisé un meilleur temps de 1:37,656 min".



Les écuries auraient-elles l'impression que les rapporteurs ont passé la journée dans un bar ? Nous le savons depuis longtemps ! Pourquoi ne nous disent-ils pas que le ciel était bleu aujourd'hui, que les pneus étaient ronds et noirs et sur quel circuit nous nous trouvions ?



Le pire, c'est en hiver, et ce sera encore le cas dans les semaines et les mois à venir - pensez à ce que j'ai dit lors des premières présentations, puis lors des tests hivernaux.



Tout le monde respire toujours un optimisme modéré. Ceux qui ont marqué peu de points en 2023 veulent en marquer régulièrement en 2024. Ceux qui ont marqué régulièrement des points en 2023 parlent de podiums en 2024. Personne n'ose parler de victoires, à part Red Bull Racing, Ferrari et encore Mercedes.



Souvent, les écuries parlent de faire mieux le lendemain. Arrêtez la presse ! Une constatation étonnante serait que quelqu'un admette que le lendemain, il faut à nouveau s'attendre à une marche rampante.



C'est comme si un pilote de course déclarait qu'il allait "tout donner". Oui, pour l'amour du ciel ! Avec la vie de jet-set d'un millionnaire et l'un des emplois les plus intéressants du monde, je n'attends rien d'autre.



Ou encore : "J'attends avec impatience le week-end de course suivant". J'espère bien que oui ! Sinon, il se serait trompé de job. Là aussi, nous ne ferions que tendre l'oreille si l'un d'entre eux se montrait honnête et rafraîchissant : "Je redoute Monte-Carlo. Ces satanées glissières de sécurité sont trop proches pour moi".



Quelques exemples supplémentaires de ce que nous entendons et de ce que nous voulons vraiment dire ?



"La voiture en est encore à un stade très précoce de développement".

(Nous avons construit une voiture vraiment grotesque et nous n'avons aucune idée de ce que nous allons en faire).



"Nous avons eu un petit problème technique qui nous a empêchés de rouler par intermittence".

(Il y a le feu ! Il y a le feu ! Tout le monde à l'extincteur !)



"Les problèmes ne nous ont pas empêchés de nous préparer".

(On ne peut pas faire mieux que maintenant.)



"Les temps de vendredi ne sont pas significatifs".

(Les temps sont excessivement parlants, et samedi, nous ne dépasserons pas la qualification 1).



"Les réactions de notre nouveau pilote XYZ sont excellentes".

(Ce type n'est pas seulement lent, il est aussi un peu stupide. Après tout, il est riche).



"Apparemment, il y a de la place pour l'amélioration".

(Il n'y a aucune possibilité d'amélioration).



"Nous essayons toujours de comprendre les pneus".

(Nous ne comprenons pas les pneus et nous ne les comprendrons jamais).



"La densité de performance en milieu de peloton est très élevée".

(Nous serons neuvièmes au championnat du monde, plutôt dixièmes).



"Le circuit de Bahreïn n'est pas représentatif".

(Nous serons encore plus mauvais à Barcelone).



"Aujourd'hui a été une bonne journée".

(Aujourd'hui a été une journée horrible.)



Si nous pouvions entendre des déclarations à peu près honnêtes pendant 24 heures en Formule 1, bon, ça n'arrivera pas, mais juste comme ça, comme modèle de réflexion, CE serait une bonne journée.