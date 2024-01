GP stagione 2024: bugie di Formula 1 appena confezionate

Un tempo potevamo avvicinarci a un pilota di Formula 1 e fargli una domanda veloce, ottenendo una risposta utile.

Oggi, la maggior parte dei piloti si precipita tra i box e gli edifici delle squadre come se il diavolo li inseguisse, per non essere avvicinati da giornalisti ostinati. A "Iceman" Kimi Räikkönen piaceva tenere il cellulare all'orecchio quando voleva essere lasciato in pace, anche quando non c'era nessuno. Funzionava sempre.

Viviamo in un'epoca di ostruzionisti mediatici. A questi signori e signore è stato affidato il compito di delegare la stampa (per ragioni a volte incomprensibili per me), ma invece di mettere in mostra i loro autisti, parlano per loro, o trascinano gli autisti condiscendenti direttamente all'appuntamento successivo. Di tanto in tanto ci viene persino detto quali domande vorremmo evitare di fare. Alla faccia della libertà di stampa.

C'è stata una scena indimenticabile quando un vincitore di un GP (il cui nome mi è appena sfuggito) ha dato una risposta molto buona e, nel bel mezzo della risposta, la signora dei media in piedi in diagonale dietro di lui ha detto, senza alzare lo sguardo dai suoi social media: "Un'altra domanda, per favore".

La star della Formula 1 si è girata e ha detto con un sopracciglio alzato: "Sono sempre io a decidere quanto tempo parlare. Se va bene". Il colore del viso della signora è cambiato in un profondo Bordeaux, e ha cercato disperatamente un buco sul pavimento per aprirlo. Purtroppo senza successo.



L'era dell'occultamento iniziò con Michael Schumacher.



Quando gli si chiedeva di apportare modifiche all'assetto, era solito dire: "Abbiamo modificato qualcosa nella parte posteriore". - "Sì, ok, ma cosa, Michael?" - "Le sospensioni". - "Capisco, e le sospensioni?". - "Siamo andati più forte con gli ammortizzatori".



Ecco, perché non farlo subito?



Nel caso di Michael, una buona domanda ha prodotto anche una buona risposta. E il campione dei record è stato abbastanza paziente da trattare con cura un rappresentante dei media quando è apparso evidente in pochi secondi che lui (o lei) era probabilmente al suo primo weekend di GP. Lo stesso vale oggi per stelle come Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo. Hanno semplicemente classe!



Molti piloti e capi squadra hanno elevato la recitazione di frasi vuote a una forma d'arte. Parlano, ma non dicono nulla.



Alcuni di loro rilasciano interviste televisive solo in determinati giorni, mentre i giornalisti di giornali e internet vengono lasciati al freddo. Un comunicato stampa della squadra corse non aiuta affatto: "Oggi è stata una buona giornata" viene messo in bocca a un pilota, quando tutti potevano vedere che era generalmente in ritardo e, in particolare, che oggi ha sfasciato la sua auto contro la botanica.



I danni al motore vengono spesso taciuti. Forse nessuno se ne accorge!



Qualcuno di una casa automobilistica crede che venderebbe anche un solo veicolo stradale in meno se ammettesse che il pilota si è ritirato a causa di un danno al motore?



Non ho mai incontrato una sola persona che abbia detto: "Che peccato che Pierre Gasly si sia fermato per un danno al motore. Ora non comprerò più una Renault, ma una Kia".



È bello anche quando ai rappresentanti dei media viene detto ciò che già sanno. Ad esempio, durante i test: "Il pilota XY ha percorso 87 giri oggi e ha ottenuto un miglior tempo di 1:37.656 minuti".



Le scuderie hanno forse la sensazione che i giornalisti abbiano passato la giornata in un pub? Lo sappiamo già! Allora perché non ci dicono che anche oggi il cielo era azzurro, o che le gomme erano rotonde e nere, e su quale pista eravamo effettivamente?



Il momento peggiore per parlare è l'inverno, e sarà così anche nelle prossime settimane e mesi - ricordate quello che ho detto alle prime presentazioni e poi ai test invernali.



Tutti emanano sempre un cauto ottimismo. Chi ha fatto pochi punti nel 2023 vuole farli regolarmente nel 2024. Chi ha fatto punti regolarmente nel 2023 parla di podio nel 2024. A parte Red Bull Racing, Ferrari e Mercedes, nessuno osa parlare di vittorie.



Le scuderie parlano spesso di fare meglio il giorno dopo. Fermate la stampa! Sarebbe sorprendente se qualcuno ammettesse che il giorno dopo ci si aspetta un'altra strisciata.



È come se un pilota da corsa dicesse che "darà il massimo". Sì, per carità! Con la vita frenetica del jet-set di un milionario e con uno dei lavori più caldi del mondo, non mi aspetto niente di meno.



Oppure: "Non vedo l'ora che arrivi il prossimo weekend di gara". Lo spero proprio! Altrimenti avrebbe sbagliato lavoro. Anche in questo caso, ci si alzerebbe in piedi e si farebbe caso solo se qualcuno fosse sincero: "Ho paura di Monte Carlo. Quei maledetti guard rail sono troppo vicini per me".



Volete qualche altro esempio di ciò che sentiamo dire e di ciò che realmente intendiamo?



"L'auto è ancora in una fase iniziale di sviluppo".

(Abbiamo costruito un'auto davvero scadente e non abbiamo idea di cosa farne).



"Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico che ci ha impedito di guidare nel frattempo".

(C'è un incendio! C'è un incendio! Tutti agli estintori!).



"I problemi non ci hanno impedito di prepararci".

(Non andrà meglio di come va ora).



"I tempi del venerdì non sono significativi".

(I tempi sono molto significativi, e sabato non andremo oltre la qualifica 1).



"Il feedback del nostro nuovo pilota XYZ è eccellente".

(Il ragazzo non solo è lento, ma è anche un po' stupido. Almeno è ricco).



"Ovviamente c'è margine di miglioramento".

(Non c'è possibilità di miglioramento).



"Stiamo ancora cercando di capire i pneumatici".

(Non capiamo le gomme e non le capiremo mai).



"La densità di potenza a centrocampo è molto alta".

(Finiremo al nono posto nel campionato, più probabilmente al decimo).



"La pista del Bahrain non è rappresentativa".

(A Barcellona andremo ancora peggio).



"Oggi è stata una buona giornata".

(Oggi è stata una giornata terribile).



Se potessimo sentire dichiarazioni oneste per 24 ore in Formula 1, beh, non succederà, ma solo come modello di riflessione, sarebbe una buona giornata.