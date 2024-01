GP temporada 2024: Fórmula 1 com novas embalagens

Houve um tempo em que podíamos dirigir-nos a um piloto de Fórmula 1, sem mais nem menos, e fazer-lhe uma pergunta rápida, e obtínhamos de facto algo parecido com uma resposta útil.

Hoje, a maioria dos pilotos corre entre as boxes e os edifícios das equipas como se o diabo andasse atrás deles, para não serem abordados por repórteres obstinados. O "Homem de Gelo" Kimi Räikkönen gostava de encostar o telemóvel ao ouvido quando precisava de ser deixado em paz - mesmo quando não estava lá ninguém. Funcionava sempre.

Vivemos numa era de obstrucionistas dos media. Estas senhoras e estes senhores foram incumbidos da função de delegado de imprensa (por razões que, por vezes, me são incompreensíveis), mas, em vez de exibirem os seus motoristas, falam por eles ou arrastam os motoristas apadrinhados para o próximo encontro. De vez em quando, até nos dizem quais as perguntas que gostaríamos de não fazer. Lá se vai a liberdade de imprensa.

Houve uma cena inesquecível em que um vencedor de um GP (cujo nome me escapou) deu uma resposta muito boa e, a meio da resposta, a senhora da comunicação social que estava na diagonal atrás dele disse, sem levantar os olhos das suas redes sociais: "Mais uma pergunta, por favor".

O astro da Fórmula 1 virou-se e disse com uma sobrancelha levantada: "Ainda sou eu quem decide quanto tempo falo. Se não houver problema". A cor do rosto da senhora mudou para um bordeaux profundo, ela procurou desesperadamente no chão por um buraco que se abrisse para ela. Infelizmente, sem sucesso.



A era da dissimulação começou com Michael Schumacher.



Quando lhe perguntavam sobre as mudanças na configuração, ele costumava dizer: "Ajustámos algo na parte de trás". - "Sim, está bem, mas o quê, Michael?" - "A suspensão." - "Estou a ver, e o que tem a suspensão?" - "Nós fomos mais duros com os amortecedores."



Aí está, porque não o fazer agora?



No caso do Michael, uma boa pergunta também produziu uma boa resposta. E o campeão recordista foi suficientemente paciente para lidar com um representante dos media com cuidado quando se tornou óbvio, em poucos segundos, que ele (ou ela) estava provavelmente no seu primeiro fim de semana de GP. O mesmo se aplica atualmente a estrelas como Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo. Eles simplesmente têm classe!



Muitos pilotos e chefes de equipa elevaram a recitação de frases vazias a uma forma de arte. Falam, mas não dizem nada.



Alguns deles só dão entrevistas na televisão em determinados dias, enquanto os jornalistas dos jornais e da Internet são deixados de fora. Um comunicado da equipa de corrida não ajuda em nada: "Hoje foi um bom dia" é colocado na boca de um piloto, quando todos puderam ver que ele estava geralmente atrasado e, em particular, que hoje bateu com o carro na botânica.



Os danos no motor são muitas vezes silenciados. Talvez ninguém dê por isso!



Será que alguém num construtor de automóveis acredita que venderia menos um veículo de estrada se admitisse que o condutor da fábrica se tinha despistado devido a danos no motor?



Nunca encontrei uma única pessoa que dissesse: "É uma pena que o Pierre Gasly tenha parado devido a danos no motor. Agora já não vou comprar um Renault, mas sim um Kia".



Também é bom quando se diz aos representantes dos media o que eles já sabem. Por exemplo, durante os testes: "O piloto XY fez 87 voltas hoje e conseguiu um melhor tempo de 1:37,656 minutos".



Será que as equipas de corrida têm a sensação de que os jornalistas passaram o dia num bar? Nós já sabemos isso! Então, porque não nos dizem que o céu também estava azul hoje, ou que os pneus eram redondos e pretos, e em que pista estávamos?



A pior altura para falar é no inverno, e será assim nas próximas semanas e meses - lembrem-se do que eu disse nas primeiras apresentações e depois nos testes de inverno.



Todos exalam sempre um otimismo cauteloso. Aqueles que marcaram poucos pontos em 2023 querem marcar regularmente em 2024. Aqueles que marcaram pontos regularmente em 2023 estão a falar de pódios em 2024. Para além da Red Bull Racing, da Ferrari e da Mercedes, ninguém se atreve a falar de vitórias.



As equipas de corrida falam frequentemente em fazer melhor no dia seguinte. Parem a imprensa! Seria uma constatação espantosa se alguém admitisse que é de esperar outra rasteira no dia seguinte.



É como um piloto de corridas que diz que vai "dar o máximo". Sim, por amor de Deus! Com o ritmo acelerado da vida de jet-set de um milionário e um dos empregos mais badalados do mundo, não espero outra coisa.



Ou: "Estou ansioso pelo próximo fim de semana de corridas". Espero bem que sim! Caso contrário, ele estaria no emprego errado. Também aqui, só nos sentaríamos e prestaríamos atenção se alguém fosse refrescantemente honesto: "Tenho medo de Monte Carlo. As malditas barreiras de proteção estão demasiado perto para mim".



Quer mais alguns exemplos do que ouvimos e do que realmente queremos dizer?



"O carro ainda está numa fase muito inicial de desenvolvimento."

(Construímos um carro muito mau e não fazemos ideia do que fazer com ele).



"Tivemos um pequeno problema técnico que nos impediu de conduzir entretanto."

(Há um incêndio! Há um incêndio! Todos para os extintores!)



"Os problemas não nos impediram de nos prepararmos."

(Não vai ficar melhor do que está agora.)



"Os tempos de sexta-feira não são significativos."

(Os tempos são muito significativos e, no sábado, não passaremos da Quali 1).



"O feedback do nosso novo piloto XYZ é excelente."

(O tipo não só é lento, como também é um pouco estúpido. Pelo menos é rico).



"É óbvio que há espaço para melhorias."

(Não há hipótese de melhorar.)



"Ainda estamos a tentar perceber os pneus."

(Não entendemos os pneus e nunca entenderemos.)



"A densidade de potência no meio-campo é muito alta."

(Vamos terminar em nono no campeonato, mais provavelmente em décimo).



"A pista do Bahrein não é representativa."

(Vamos ser ainda piores em Barcelona).



"Hoje foi um bom dia".

(Hoje foi um dia terrível.)



Se pudéssemos ouvir declarações meio honestas durante 24 horas na Fórmula 1, bem, isso não vai acontecer, mas apenas como um modelo para pensar, ESSE seria um bom dia.