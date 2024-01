Aston Martin de Fernando Alonso le 12 février



Par Mathias Brunner - Traduction automatique de Allemand

Aston Martin

L'écurie de Formule 1 Aston Martin a confirmé la date de présentation de la nouvelle voiture de Fernando Alonso et Lance Stroll - le 12 février, on pourra voir la voiture de course de type AMR24.

