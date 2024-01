Nuevo puzzle Rarezas de carreras: No en Hollywood

Cada semana presentamos un pedacito de la historia del automovilismo, normalmente procedente de los archivos de nuestros socios de la agencia fotográfica británica LAT. El procedimiento es muy sencillo: dinos a quién reconoces, dónde y cuándo se tomó la foto (ejemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) y con un poco de suerte podrás ganar un pequeño premio. No olvides tu nombre, dirección, año de nacimiento y número de teléfono. Envía tu solución a: mathias.brunner@speedweek.com.

Tal vez esta escena lo dijera todo sobre el talento de Daniel Sexton "Dan" Gurney: en el funeral del gran Jim Clark en 1968, su padre se llevó aparte al estadounidense. El escocés le confió a Gurney que Dan era el único piloto al que su Jimmy había temido de verdad. Dan Gurney tenía una rara versatilidad y compitió en todo lo que tenía cuatro ruedas: coches deportivos, turismos, CanAm, Fórmula 1, IndyCar, Fórmula 2, NASCAR, TransAm.



Gurney, nacido el 13 de abril de 1931 en Port Jefferson (Nueva York), ocupa un lugar permanente entre los grandes del deporte. Sólo un puñado de corredores nacen con tal combinación de versatilidad.



¿Quién puede presumir de todo eso? Gurney ganó un Gran Premio en su propio Eagle de Fórmula 1. Triunfó en las 24 Horas de Le Mans. Venció a los caballos de batalla de la NASCAR en su propio terreno, varias veces. Inventó el labio Gurney, un borde rasgado que revolucionó la aerodinámica de los coches de carreras. Tuvo tanto éxito como jefe de equipo de su escudería All American Racers como piloto. Ganó el único GP de Fórmula 1 de Porsche.





Del lago salado a Maranello

Al principio, su padre era la estrella: papá Jack Gurney cantaba en el Met de Nueva York como bajo-barítono. Para Junior, otra música era más importante: el sonido de los motores. Cuando la familia se trasladó de Nueva York a California, Gurney cayó bajo el hechizo de la escena de los bólidos californianos. Ya de adolescente, Gurney corría en los lagos salados cercanos a Bonneville.



El paso de aficionado a profesional llegó en 1957, cuando el jefe de equipo Frank Arciero invitó al prometedor Gurney a conducir su Arciero Special, un coche tan fácil de domar como un toro enfurecido. Gurney le agradeció la oportunidad terminando segundo en el Gran Premio de Riverside.



Esto llamó la atención de Luigi Chinetti, importador estadounidense de Ferrari, jefe de equipo de NART (North American Racing Team) y hombre de confianza de Enzo Ferrari. Chinetti permitió a Gurney competir en Le Mans en 1958 y habló a Enzo del neoyorquino de gran tamaño. Gurney terminó 5º por momentos en la Sarthe, y luego su compañero de equipo Bruce Kessler se estrelló.



Dan Gurney pudo probar un Ferrari Dino 246, al año siguiente Gurney se sentó en un Ferrari de fábrica y pilotó un Fórmula 1.



Como antiguo piloto de combate en la guerra de Corea, Dan Gurney no se dejaba impresionar fácilmente. Tampoco le impresionaba el impresionante circuito de Nürburgring. En su segundo Gran Premio para Ferrari, Dan se clasificó tercero y terminó segundo por detrás de su compañero Tony Brooks. En Portugal, volvió a subir al podio como el hombre más rápido en un coche con motor delantero. En Monza logró un sólido cuarto puesto.



Pero a Gurney no le gustaba la dirección de Maranello e hizo lo que pocos pilotos se han atrevido a hacer: Le dio la espalda a Enzo Ferrari. El cambio a BRM resultó ser un fracaso: los coches no eran lo suficientemente estables. Un fallo en los frenos en Zandvoort provocó un accidente que costó la vida a un espectador.





Tragedia en Zandvoort

La tragedia tuvo varias consecuencias: Gurney empezó a interesarse aún más por la mecánica de sus coches. Frenaba con más cuidado que sus rivales, lo que hizo que sus coches tuvieran menos frenos desgastados en los años siguientes. Al estilo típico de Gurney, más tarde se burló de sí mismo cuando dijo: "Sigo la táctica probada del gato asustado al frenar". Es decir: Solía tocar brevemente los frenos antes de frenar en una curva para asegurarse de que realmente funcionaban.



Gurney fichó por Porsche, lo que cambió su vida: No necesariamente por la única victoria en Fórmula 1 que dio a la empresa de Stuttgart (en Rouen en 1962), sino porque allí conoció a la secretaria Evi Butz, que se convirtió en su esposa.



Gurney ganó con Porsche en la carrera sin campeonato de Solitude y puso su bólido en la pole en Nürburgring. Cuando los alemanes se retiraron de las carreras de GP, Gurney fichó por el equipo del australiano Jack Brabham.



El enjuto Brabham vio en Gurney a un hombre de su mismo calibre: increíblemente rápido como piloto, veloz como un rayo como técnico. Gurney volvió a ganar en Rouen en 1964, esta vez para Brabham. Al hacerlo, Gurney hizo lo que debería haber hecho en Spa-Francorchamps, pero allí se quedó sin gasolina en la última vuelta y ganó Jim Clark.



Un bonito giro del destino de las carreras: tres años más tarde, ocurrió lo contrario en el circuito de las Ardenas: el coche de Clark se paró y Gurney ganó en su propio Eagle racer.



Gurney triunfó una vez más para Brabham en 1964, en México. Esto se pasó un poco por alto en la decisión del Campeonato del Mundo a favor de John Surtees.





Se pierde el título mundial, pero gana con su propio coche

En 1965, Dan Gurney terminó cuarto en el campeonato del mundo con constantes primeros puestos. Sería su mejor temporada de GP, junto con la de 1961, en la que también terminó cuarto en la general.



Lo sabemos: Jack Brabham fue campeón del mundo por tercera vez en 1966, su compañero de equipo Denny Hulme fue campeón para Brabham en 1967. Por lo tanto, mantenemos que Gurney también podría haber sido campeón del mundo en 1966 o 1967. Pero el californiano por elección tenía otros planes.



Gurney estaba fascinado por lo que Jim Clark había conseguido junto con "Mr Lotus" Colin Chapman en la Indy 500: segundo en 1963, líder pero retirado en 1964, triunfo en 1965.



Gurney estaba ahora obsesionado con la idea de probar suerte como constructor con el equipo AAR (All American Racers, también conocido como Anglo American Racers cuando se utilizaron motores Climax y Weslake en la Fórmula 1). Los coches llevaban el nombre del animal nacional americano, el águila.



En 1966, había poco que hacer con el decrépito motor Climax de cuatro cilindros. Pero el Weslake V12 de 1967 era más potente, aunque no tan fiable como los motores rivales.



Gran momento en Bélgica: victoria en su propio coche. Estos fueron los mejores días de la vida de Dan Gurney en las carreras, porque la semana anterior había ganado las 24 Horas de Le Mans como piloto oficial de Ford junto a A.J. Foyt. Y antes de Le Mans, había terminado segundo en la Indy 500 por detrás de Mario Andretti.



Otra primicia en 1968: Gurney fue el primer piloto de Fórmula 1 en llevar un casco integral.





De piloto a jefe de equipo

La carrera de Gurney en la Fórmula 1 dio un vuelco. Gurney empezó a concentrarse más en las carreras en Estados Unidos. Ganó siete carreras de IndyCar, pero nunca las 500. La victoria en las carreras Eagle fue para otros: Bobby Unser en 1968 y 1975, Gordon Johncock en 1973.



Dan dio con el truco de lo que hoy se conoce como "Gurney flap" más bien por casualidad: se dio cuenta de que un borde de salida estrecho en un alerón mejora significativamente la carga aerodinámica, pero apenas afecta a la resistencia.



Paralelamente a su trabajo como jefe de equipo, Gurney siguió compitiendo: TransAm, CanAm. Sustituyó a McLaren cuando el equipo perdió a su fundador Bruce McLaren en 1970. Sus victorias reconstruyeron a los miembros del equipo. Dan Gurney pilotó su último Gran Premio en Inglaterra en 1970, pero su corazón ya no estaba realmente en ello. Gurney quería dedicarse a tiempo completo a su equipo de carreras.



Siguió siendo el jefe de AAR en Santa Ana (California) hasta 2011, cuando su hijo Justin se hizo cargo. El palmarés de AAR: 78 victorias en carreras (incluidas clásicas como Indianápolis, Sebring y Daytona), ocho títulos de campeón. El Toyota de Dan Gurney dominó la serie IMSA en 1992 y 1993, con 17 victorias consecutivas de Parnelli Jones junior y Juan Fangio II.



Hasta su muerte, Dan Gurney siguió siendo un observador muy interesado y sagaz de la escena de las carreras. Gurney era temido por Clark & Co. pero siempre se le consideró un corredor extremadamente justo.



Dan Gurney ha pasado a la historia de las carreras como uno de los pocos auténticos pilotos polifacéticos. Pero quizás podría haber sido mucho más.



A mediados de los 60, la revista "Car and Driver" lanzó una campaña "Gurney for President". Pronto circularon miles de coches con las pegatinas correspondientes.



Cualquiera que conociera el New Yorker sospechaba que Dan Gurney también habría sido un buen presidente.



Dan Gurney murió de neumonía en enero de 2018.



