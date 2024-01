Nouvelle énigme Racing-Rarity : Pas à Hollywood

Dans notre énigme Racing-Rarity, on voit un pilote qui représente une sorte de pilote de course désormais rare. Qui est représenté ici ? Où et quand cette photo a-t-elle été prise ?

Cette scène disait peut-être tout du talent de Daniel Sexton "Dan" Gurney : lors des funérailles du grand Jim Clark en 1968, son père a pris l'Américain à part. L'Ecossais confia à Gurney que Dan était le seul pilote que son Jimmy craignait vraiment.Clark senior exprima alors ce que de très nombreux adversaires pensaient. Car Dan Gurney était d'une rare polyvalence et courait sur tout ce qui avait quatre roues : voitures de sport, voitures de tourisme, CanAm, Formule 1, IndyCar, Formule 2, NASCAR, TransAm.



Gurney, né le 13 avril 1931 à Port Jefferson (New York), a sa place parmi les plus grands du sport. En effet, seule une poignée de coureurs reçoit à la naissance une telle combinaison de polyvalence.



Enfin, qui peut se targuer d'avoir tout cela ? Gurney a remporté un Grand Prix avec sa propre course de Formule 1 Eagle. Il a triomphé aux 24 heures du Mans. Il a battu les ténors de la NASCAR sur leur propre terrain, à plusieurs reprises. Il a inventé la lèvre Gurney, une arête de rupture qui a révolutionné l'aérodynamique des voitures de course. Il a eu autant de succès en tant que chef d'équipe de son écurie All American Racers qu'en tant que pilote. Il a remporté le seul GP de Formule 1 organisé par Porsche.





Du lac salé à Maranello

Au début, c'était le père qui était la star : papa Jack Gurney chantait tout de même au Met de New York, en tant que baryton-basse. Pour Junior, une autre musique était plus importante - le son des moteurs. Lorsque la famille a quitté New York pour la Californie, Gurney est tombé sous le charme de la scène californienne des hot rods. Adolescent, Gurney faisait déjà la course sur les lacs salés de Bonneville.



Le pas de l'amateur au professionnel fut franchi en 1957, lorsque le chef d'équipe Frank Arciero invita le prometteur Gurney à conduire son Arciero Special, une voiture à peu près aussi facile à dompter qu'un taureau en colère. Gurney l'a remercié pour cette opportunité en se classant deuxième du Grand Prix de Riverside.



Cela a attiré l'attention de Luigi Chinetti, importateur américain de Ferrari, chef d'équipe du NART (North American Racing Team) et confident d'Enzo Ferrari. Chinetti a fait concourir Gurney au Mans en 1958 et a parlé à Enzo du New-Yorkais aux mensurations de garde. Gurney s'est parfois classé cinquième dans la Sarthe, puis son coéquipier Bruce Kessler a eu un crash.



Dan Gurney a pu tester une Ferrari Dino 246, l'année suivante, Gurney était assis dans une Ferrari d'usine et courait en Formule 1.



Ancien pilote de chasse pendant la guerre de Corée, Dan Gurney ne s'est pas laissé impressionner si facilement. Pas plus que le prestigieux circuit du Nürburgring. Lors de son deuxième Grand Prix pour Ferrari, Dan s'est qualifié en troisième position et a terminé deuxième derrière son coéquipier d'écurie Tony Brooks. Au Portugal, il est à nouveau monté sur le podium, en tant qu'homme le plus rapide dans une voiture à moteur avant. A Monza, il a obtenu une solide quatrième place.



Mais Gurney n'appréciait pas le management de Maranello et il fit ce que peu de pilotes avaient osé faire : Il tourne le dos à Enzo Ferrari. Le passage chez BRM s'est avéré être un échec - les voitures n'étaient pas assez stables. Un défaut de freinage à Zandvoort a entraîné un accident qui a coûté la vie à un spectateur.





Tragédie à Zandvoort

Cette tragédie a eu plusieurs conséquences : Gurney a commencé à s'intéresser encore plus à la mécanique de ses voitures. Il freinait plus prudemment que ses adversaires, ce qui a permis à ses voitures d'avoir des freins moins usés dans les années à venir. Typiquement, Gurney s'est ensuite moqué de lui-même lorsqu'il a déclaré : "J'adopte la tactique éprouvée de la poule mouillée pour freiner". Ce qui veut dire : Avant d'aborder un virage, il avait l'habitude de tapoter brièvement sur le frein pour s'assurer qu'il fonctionnait vraiment.



Gurney s'est engagé chez Porsche, ce qui a changé sa vie : Pas forcément à cause de la seule victoire en Formule 1 qu'il a offerte à la firme de Stuttgart (à Rouen en 1962), mais parce qu'il y a rencontré la secrétaire Evi Butz, qui est devenue son épouse.



Gurney a gagné avec Porsche lors de la course de Solitude, qui ne comptait pas pour le championnat du monde, et il a placé sa voiture de course en pole position sur le Nürburgring. Lorsque les Allemands se sont retirés des GP, il est parti rejoindre l'équipe de l'Australien Jack Brabham.



Le noueux Brabham voyait en Gurney un homme de la même trempe : rapide comme un coureur, intelligent comme un technicien. En 1964, à Rouen, Gurney a de nouveau gagné, cette fois pour Brabham. Gurney rattrapait ainsi ce qu'il aurait déjà dû faire à Spa-Francorchamps, mais il était tombé en panne d'essence dans le dernier tour et Jim Clark l'avait emporté.



Un beau clin d'œil du destin de la course : trois ans plus tard, l'inverse s'est produit sur le circuit des Ardennes - la voiture de Clark s'est arrêtée et Gurney a gagné dans sa propre course Eagle.



En 1964, Gurney triomphe encore une fois pour Brabham, au Mexique. Dans la décision du championnat du monde en faveur de John Surtees, cela a été un peu oublié.





Titre de champion du monde manqué, mais victoire dans sa propre voiture

En 1965, Dan Gurney a terminé quatrième du championnat du monde en se plaçant constamment en tête. Ce sera sa meilleure saison en GP, avec 1961, où il termine également quatrième au classement général.



Nous savons : Jack Brabham est devenu champion du monde pour la troisième fois en 1966 et son coéquipier Denny Hulme a été sacré champion pour Brabham en 1967. Nous affirmons donc que Gurney aurait pu être champion du monde en 1966 ou 1967. Mais le Californien d'adoption avait d'autres projets.



Gurney était fasciné par ce que Jim Clark avait réalisé avec "Monsieur Lotus" Colin Chapman à l'Indy 500 : deuxième en 1963, leader mais éliminé en 1964, triomphe en 1965.



Gurney était désormais obsédé par l'idée de s'essayer à la construction, avec l'équipe AAR (All American Racers, également Anglo American Racers, lorsque les moteurs Climax et Weslake étaient utilisés en Formule 1). Les voitures ont été baptisées d'après l'animal national américain, l'aigle.



En 1966, il n'y avait pas grand chose à faire avec le quatre cylindres Climax vieillissant. Mais le V12 Weslake de 1967 était plus puissant, même s'il n'était pas aussi fiable que les moteurs adverses.



Heure de gloire en Belgique : victoire dans sa propre voiture. C'étaient les plus grands jours de la vie de course de Dan Gurney, car la semaine précédente, il avait remporté les 24 heures du Mans en tant que pilote d'usine Ford aux côtés d'A.J. Foyt. Et avant Le Mans, il avait terminé deuxième à l'Indy 500 derrière Mario Andretti.



En 1968, une autre première : Gurney fut le premier pilote de Formule 1 à porter un casque à visière intégrale.





De pilote de course à chef d'équipe

La carrière de Gurney en Formule 1 s'est ensuite essoufflée. Gurney a commencé à se concentrer davantage sur les courses en Amérique. Il a remporté sept courses d'IndyCar, mais jamais la 500. La victoire en course Eagle a été remportée par d'autres - Bobby Unser en 1968 et 1975, Gordon Johncock en 1973.



C'est un peu par hasard que Dan est tombé sur l'astuce de ce que l'on appelle aujourd'hui le "Gurney flap" : il s'est rendu compte qu'un bord de fuite étroit sur une aile améliorait considérablement l'appui, mais n'affectait guère la résistance de l'air.



Parallèlement à son travail de chef d'équipe, Gurney a continué à participer à des courses : TransAm, CanAm. Il a remplacé le fondateur de McLaren, Bruce McLaren, lorsque l'équipe a perdu sa place en 1970. Ses victoires ont permis aux membres de l'équipe de se reconstruire. En Angleterre, en 1970, Dan Gurney a disputé son dernier Grand Prix, mais le cœur n'y était plus vraiment. Gurney voulait se consacrer à plein temps à son écurie.



Il est resté à la tête d'AAR à Santa Ana (Californie) jusqu'en 2011, date à laquelle son fils Justin a pris la relève. Le bilan d'AAR : 78 victoires en course (dont des classiques comme Indianapolis, Sebring et Daytona), huit titres de champion. La Toyota de Dan Gurney a dominé la série IMSA en 1992 et 1993, Parnelli Jones junior et Juan Fangio II remportant 17 victoires consécutives.



Jusqu'à sa mort, Dan Gurney est resté un observateur très intéressé et perspicace de la scène de la course automobile. Gurney était craint par Clark & Co., mais il a toujours été considéré comme un coureur extrêmement fair-play.



Dan Gurney est entré dans l'histoire de la course comme l'un des rares véritables coureurs polyvalents. Mais il aurait peut-être pu aller beaucoup plus loin.



Au milieu des années 1960, le magazine "Car and Driver" a lancé une campagne "Gurney for President". Bientôt, des milliers de voitures circulaient avec les autocollants correspondants.



Ceux qui connaissaient le New-Yorkais le pressentaient : Dan Gurney aurait également fait bonne figure en tant que président.



Dan Gurney est décédé en janvier 2018 d'une pneumonie.



l'un des rares sportifs polyvalents du sport automobile moderne



