Nuove rarità di Puzzle Racing: Non a Hollywood

Forse questa scena dice tutto sul talento di Daniel Sexton "Dan" Gurney: al funerale del grande Jim Clark nel 1968, suo padre prese da parte lo statunitense. Lo scozzese confidò a Gurney che Dan era l'unico pilota che il suo Jimmy avesse davvero temuto. Dan Gurney era dotato di una rara versatilità e gareggiava in tutto ciò che aveva quattro ruote: auto sportive, auto da turismo, CanAm, Formula 1, IndyCar, Formula 2, NASCAR, TransAm.



Gurney, nato il 13 aprile 1931 a Port Jefferson (New York), ha un posto fisso tra i grandi dello sport. Solo pochi piloti nascono con una tale combinazione di versatilità.



Insomma, chi può vantare tutto questo? Gurney ha vinto un Gran Premio con la sua Eagle di Formula 1. Ha trionfato nella 24 Ore di Parigi. Ha trionfato nella 24 Ore di Le Mans. Ha battuto più volte i cavalli di battaglia della NASCAR sul loro terreno. Inventò il labbro di Gurney, un bordo a strappo che rivoluzionò l'aerodinamica delle auto da corsa. Ha avuto successo sia come capo squadra della sua scuderia All American Racers che come pilota. Ha vinto l'unico GP di Formula 1 della Porsche.





Dal lago salato a Maranello

All'inizio, il padre era la star: papà Jack Gurney cantava al Met di New York come basso-baritono. Per Junior era più importante un'altra musica: il suono dei motori. Quando la famiglia si trasferì da New York in California, Gurney subì il fascino della scena hot rod californiana. Già da adolescente, Gurney correva sui laghi salati vicino a Bonneville.



Il passaggio da dilettante a professionista avvenne nel 1957, quando il boss del team Frank Arciero invitò il promettente Gurney a guidare la sua Arciero Special, un'auto facile da domare come un toro inferocito. Gurney lo ringraziò per l'opportunità ottenendo il secondo posto nel Gran Premio di Riverside.



Questo attirò l'attenzione di Luigi Chinetti, importatore americano della Ferrari, capo squadra della NART (North American Racing Team) e confidente di Enzo Ferrari. Chinetti permise a Gurney di gareggiare a Le Mans nel 1958 e parlò a Enzo del newyorkese dalla grande stazza. Gurney arrivò 5° alla Sarthe, poi il suo compagno di squadra Bruce Kessler ebbe un incidente.



A Dan Gurney fu permesso di testare una Ferrari Dino 246; l'anno successivo Gurney si sedette su una Ferrari ufficiale e guidò in Formula 1.



Come ex pilota di guerra nella guerra di Corea, Dan Gurney non si lasciava impressionare facilmente. E non si lasciò impressionare nemmeno dall'impressionante Nürburgring. Nel suo secondo Gran Premio per la Ferrari, Dan si è qualificato al terzo posto e ha concluso al secondo posto dietro al suo compagno di squadra Tony Brooks. In Portogallo è salito ancora una volta sul podio come l'uomo più veloce su una vettura a motore anteriore. Seguì un solido quarto posto a Monza.



Ma a Gurney non piaceva la gestione di Maranello e fece ciò che pochi piloti avevano osato fare: voltò le spalle a Enzo Ferrari. Il passaggio alla BRM si rivelò un fallimento: le vetture non erano abbastanza stabili. Un guasto ai freni a Zandvoort causò un incidente che costò la vita a uno spettatore.





Tragedia a Zandvoort

La tragedia ebbe diverse conseguenze: Gurney iniziò a interessarsi ancora di più alla meccanica delle sue auto. Frenò con maggiore attenzione rispetto ai suoi avversari, il che significò che negli anni successivi le sue auto avevano meno freni usurati. Nel tipico stile di Gurney, in seguito si prese gioco di se stesso quando disse: "In frenata seguo la collaudata tattica del gatto fifone". Ovvero: Prima di frenare in curva, picchiettava brevemente i freni per assicurarsi che funzionassero davvero.



Gurney ha firmato con la Porsche, che gli ha cambiato la vita: Non necessariamente per l'unica vittoria in Formula 1 che diede alla casa di Stoccarda (a Rouen nel 1962), ma perché lì conobbe la segretaria Evi Butz, che divenne sua moglie.



Gurney vinse con la Porsche nella gara non di campionato a Solitude e mise la sua auto da corsa in pole position al Nürburgring. Quando i tedeschi si ritirarono dalle gare di GP, Gurney passò alla squadra dell'australiano Jack Brabham.



L'inossidabile Brabham vide in Gurney un uomo dello stesso calibro: incredibilmente veloce come pilota, fulmineo come tecnico. Gurney vinse di nuovo a Rouen nel 1964, questa volta per Brabham. Così facendo, Gurney fece ciò che avrebbe dovuto fare a Spa-Francorchamps, ma lì finì la benzina all'ultimo giro e vinse Jim Clark.



Un simpatico scherzo del destino: tre anni dopo, sul circuito delle Ardenne accadde l'inverso: l'auto di Clark si fermò e Gurney vinse con la sua Eagle racer.



Gurney trionfò ancora una volta per Brabham nel 1964, in Messico. La decisione di assegnare il campionato del mondo a John Surtees fu in qualche modo ignorata.





Titolo mondiale mancato, ma vittoria con la propria vettura

Nel 1965, Dan Gurney si classificò al quarto posto nel campionato del mondo, con piazzamenti costanti. Sarà la sua migliore stagione nei GP, insieme a quella del 1961, quando si classificò anch'egli al quarto posto.



Lo sappiamo: Jack Brabham divenne campione del mondo per la terza volta nel 1966, il suo compagno di squadra Denny Hulme divenne campione per Brabham nel 1967. Sosteniamo quindi che Gurney avrebbe potuto diventare campione del mondo anche nel 1966 o nel 1967. Ma il californiano per scelta aveva altri piani.



Gurney era affascinato da ciò che Jim Clark aveva ottenuto insieme a "Mr Lotus" Colin Chapman alla Indy 500: secondo nel 1963, in testa ma ritirato nel 1964, trionfo nel 1965.



Gurney era ormai ossessionato dall'idea di cimentarsi come costruttore con il Team AAR (All American Racers, noto anche come Anglo American Racers quando in Formula 1 venivano utilizzati i motori Climax e Weslake). Le vetture prendono il nome dall'aquila, l'animale nazionale americano.



Nel 1966 c'era poco da fare con il decrepito motore Climax a quattro cilindri. Ma il V12 Weslake del 1967 era più potente, anche se non affidabile come i motori avversari.



Grande momento in Belgio: la vittoria con la propria auto. Questi furono i giorni più belli della vita agonistica di Dan Gurney, perché la settimana precedente aveva vinto la 24 Ore di Le Mans come pilota ufficiale Ford al fianco di A.J. Foyt. E prima di Le Mans, era arrivato secondo nella Indy 500 dietro a Mario Andretti.



Un'altra novità del 1968: Gurney fu il primo pilota di Formula 1 a indossare un casco integrale.





Da pilota a capo di una squadra

La carriera di Gurney in Formula 1 subì poi una svolta. Gurney iniziò a concentrarsi maggiormente sulle corse in America. Vinse sette gare di IndyCar, ma mai la 500. La vittoria nelle gare dell'Aquila andò ad altri: Bobby Unser nel 1968 e nel 1975, Gordon Johncock nel 1973.



Dan scoprì il trucco di quello che oggi è noto come "Gurney flap" in modo piuttosto casuale: si rese conto che un bordo d'uscita stretto su un'ala migliora significativamente la deportanza, ma non influisce quasi sulla resistenza aerodinamica.



Oltre al suo lavoro di capo squadra, Gurney continuò a gareggiare: TransAm, CanAm. Sostituì McLaren quando il team perse il fondatore Bruce McLaren nel 1970. Le sue vittorie ricostruirono i membri del team. Dan Gurney guidò il suo ultimo Gran Premio in Inghilterra nel 1970, ma il suo cuore non era più in gioco. Gurney voleva dedicarsi a tempo pieno alla sua squadra corse.



Rimase al comando di AAR a Santa Ana (California) fino al 2011, quando subentrò il figlio Justin. Il record di AAR: 78 vittorie in gara (compresi i classici come Indianapolis, Sebring e Daytona), otto titoli di campionato. La Toyota di Dan Gurney ha dominato la serie IMSA nel 1992 e 1993, con Parnelli Jones junior e Juan Fangio II che hanno vinto per 17 volte di seguito.



Fino alla sua morte, Dan Gurney è rimasto un osservatore molto interessato e astuto della scena delle corse. Gurney era temuto da Clark & Co. ma è sempre stato considerato un pilota estremamente corretto.



Dan Gurney è passato alla storia delle corse come uno dei pochi veri piloti a tutto tondo. Ma forse avrebbe potuto essere molto di più.



A metà degli anni Sessanta, la rivista "Car and Driver" lanciò la campagna "Gurney for President". Ben presto migliaia di auto circolarono con i relativi adesivi.



Chiunque conoscesse il New Yorker sospettava che Dan Gurney avrebbe fatto una bella figura anche come presidente.



Dan Gurney è morto di polmonite nel gennaio 2018.



