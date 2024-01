Novas raridades de corridas de puzzles: Não em Hollywood

Todas as semanas, apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

A solução correcta da última vez: o americano Dan Gurney no Riverside International Raceway em 1969, ao volante de um McLaren M6B-Chevrolet na corrida CanAm e terminando em quarto lugar.

Talvez esta cena diga tudo sobre o talento de Daniel Sexton "Dan" Gurney: no funeral do grande Jim Clark, em 1968, o seu pai chamou o norte-americano à parte. O escocês confidenciou a Gurney que Dan era o único piloto que o seu Jimmy tinha realmente temido. Dan Gurney tinha uma versatilidade rara e competiu em tudo o que tinha quatro rodas: carros desportivos, carros de turismo, CanAm, Fórmula 1, IndyCar, Fórmula 2, NASCAR, TransAm.



Gurney, nascido a 13 de abril de 1931 em Port Jefferson (Nova Iorque), tem um lugar firme entre os grandes nomes do desporto. Apenas um punhado de pilotos nasce com uma tal combinação de versatilidade.



Quer dizer, quem é que se pode gabar de tudo isso? Gurney ganhou um Grande Prémio no seu próprio carro de Fórmula 1 Eagle. Ele triunfou nas 24 Horas de Le Mans. Venceu os cavalos de guerra da NASCAR no seu próprio território, várias vezes. Inventou o lábio de Gurney, um rebordo que revolucionou a aerodinâmica dos carros de corrida. Foi tão bem sucedido como chefe de equipa da sua equipa de corridas All American Racers como foi como piloto. Ganhou o único GP de Fórmula 1 da Porsche.





Do lago salgado para Maranello

No início, o seu pai era a estrela: o pai Jack Gurney cantava no Met de Nova Iorque como baixo-barítono. Para Junior, outra música era mais importante - o som dos motores. Quando a família se mudou de Nova Iorque para a Califórnia, Gurney caiu sob o feitiço da cena californiana dos hot rods. Já em adolescente, Gurney corria nos lagos salgados perto de Bonneville.



O passo do amadorismo para o profissional deu-se em 1957, quando o chefe de equipa Frank Arciero convidou o promissor Gurney para conduzir o seu Arciero Special, um carro que era tão fácil de domar como um touro furioso. Gurney agradeceu-lhe a oportunidade terminando em segundo lugar no Grande Prémio de Riverside.



Isto chamou a atenção de Luigi Chinetti, importador americano da Ferrari, chefe de equipa da NART (North American Racing Team) e confidente de Enzo Ferrari. Chinetti permitiu que Gurney competisse em Le Mans em 1958 e falou a Enzo sobre o nova-iorquino com o tamanho perfeito. Gurney terminou em 5º lugar na Sarthe, mas o seu companheiro de equipa Bruce Kessler teve um acidente.



Dan Gurney foi autorizado a testar um Ferrari Dino 246, no ano seguinte Gurney sentou-se num Ferrari de fábrica e conduziu a Fórmula 1.



Como antigo piloto de combate na Guerra da Coreia, Dan Gurney não se impressiona facilmente. Nem ficou impressionado com o imponente Nürburgring. No seu segundo Grande Prémio pela Ferrari, Dan qualificou-se como o terceiro mais rápido e terminou em segundo lugar, atrás do seu companheiro de equipa Tony Brooks. Em Portugal, voltou a subir ao pódio como o homem mais rápido num carro com motor dianteiro. A isto seguiu-se um sólido quarto lugar em Monza.



Mas Gurney não gostava da gestão em Maranello e fez o que poucos pilotos se atreveram a fazer: Virou as costas a Enzo Ferrari. A mudança para a BRM revelou-se um fracasso - os carros não eram suficientemente estáveis. Uma falha nos travões em Zandvoort conduziu a um acidente que custou a vida a um espetador.





Tragédia em Zandvoort

A tragédia teve várias consequências: Gurney começou a interessar-se ainda mais pela mecânica dos seus carros. Travava com mais cuidado do que os seus adversários, o que fez com que os seus carros tivessem menos travões gastos nos anos seguintes. Ao estilo típico de Gurney, mais tarde, ele tirou o sarro de si próprio quando disse: "Eu sigo a tática testada e comprovada do gato assustado quando travo." Ou seja: Ele costumava tocar brevemente nos travões antes de travar numa curva para se certificar de que estavam realmente a funcionar.



Gurney assinou contrato com a Porsche, o que mudou a sua vida: Não necessariamente por causa da única vitória na Fórmula 1 que deu à empresa sediada em Estugarda (em Rouen, em 1962), mas porque conheceu lá a secretária Evi Butz, que se tornou sua mulher.



Gurney venceu com a Porsche na corrida não-campeã em Solitude e colocou o seu carro de corrida na pole em Nürburgring. Quando os alemães se retiraram das corridas de GP, ele mudou-se para a equipa do australiano Jack Brabham.



O nodoso Brabham viu em Gurney um homem do mesmo calibre: incrivelmente rápido como piloto, rápido como um relâmpago como técnico. Gurney voltou a ganhar em Rouen em 1964, desta vez para a Brabham. Ao fazê-lo, Gurney fez o que deveria ter feito em Spa-Francorchamps - mas aí ficou sem gasolina na última volta e Jim Clark venceu.



Uma bela reviravolta do destino das corridas: três anos mais tarde, aconteceu o inverso no circuito das Ardenas - o carro de Clark parou e Gurney venceu no seu próprio Eagle racer.



Gurney voltou a triunfar pela Brabham em 1964, no México. Este facto foi um pouco ignorado na decisão do Campeonato do Mundo a favor de John Surtees.





Título de campeão do mundo falhado, mas vitória no seu próprio carro

Em 1965, Dan Gurney terminou em quarto lugar no campeonato do mundo, com classificações consistentes nos lugares cimeiros. Seria a sua melhor época de GP, juntamente com 1961, quando também terminou em quarto lugar na geral.



Nós sabemos: Jack Brabham foi campeão do mundo pela terceira vez em 1966, o seu companheiro de equipa Denny Hulme foi campeão pela Brabham em 1967. Por conseguinte, defendemos que Gurney também se poderia ter tornado campeão do mundo em 1966 ou 1967. Mas o californiano por opção tinha outros planos.



Gurney estava fascinado com o que Jim Clark tinha conseguido juntamente com o "Sr. Lotus" Colin Chapman na Indy 500: segundo em 1963, líder mas retirado em 1964, triunfo em 1965.



Gurney estava agora obcecado com a ideia de tentar a sua sorte como construtor com a Team AAR (All American Racers, também conhecida como Anglo American Racers quando os motores Climax e Weslake eram utilizados na Fórmula 1). Os carros foram baptizados com o nome do animal nacional americano, a águia.



Em 1966, pouco havia a fazer com o decrépito motor Climax de quatro cilindros. Mas o Weslake V12 de 1967 era mais potente, mesmo que não fosse tão fiável como os motores adversários.



Grande momento na Bélgica: vitória no seu próprio carro. Estes foram os melhores dias da vida de Dan Gurney nas corridas, porque na semana anterior tinha ganho as 24 Horas de Le Mans como piloto da Ford ao lado de A.J. Foyt. E antes de Le Mans, ele havia terminado em segundo lugar na Indy 500, atrás de Mario Andretti.



Outra estreia em 1968: Gurney foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a usar um capacete integral.





De piloto de corridas a chefe de equipa

A carreira de Gurney na Fórmula 1 deu então uma volta para pior. Gurney começou a concentrar-se mais nas corridas na América. Ganhou sete corridas de IndyCar, mas nunca as 500. A vitória nas corridas Eagle foi para outros - Bobby Unser em 1968 e 1975, Gordon Johncock em 1973.



Dan descobriu o truque com o que é agora conhecido como "Gurney flap" por acaso: apercebeu-se de que um bordo de fuga estreito numa asa melhora significativamente a força descendente, mas quase não afecta a resistência.



Paralelamente ao seu trabalho como chefe de equipa, Gurney continuou a correr: TransAm, CanAm. Assumiu o lugar da McLaren quando a equipa perdeu o fundador Bruce McLaren em 1970. As suas vitórias reconstruíram os membros da equipa. Dan Gurney conduziu o seu último Grande Prémio em Inglaterra, em 1970, mas o seu coração já não estava realmente no lugar. Gurney queria dedicar-se a tempo inteiro à sua equipa de corridas.



Continuou a ser o chefe da AAR em Santa Ana (Califórnia) até 2011, altura em que o seu filho Justin assumiu o controlo. Recorde da AAR: 78 vitórias em corridas (incluindo clássicos como Indianápolis, Sebring e Daytona), oito títulos de campeão. O Toyota de Dan Gurney dominou a série IMSA em 1992 e 1993, com Parnelli Jones junior e Juan Fangio II a vencerem 17 vezes seguidas.



Até à sua morte, Dan Gurney continuou a ser um observador muito interessado e astuto da cena das corridas. Gurney era temido pela Clark & Co. mas sempre foi considerado um piloto extremamente justo.



Dan Gurney entrou para a história das corridas como um dos poucos verdadeiros polivalentes. Mas talvez pudesse ter sido muito mais.



Em meados dos anos 60, a revista "Car and Driver" lançou uma campanha "Gurney para Presidente". Em breve, milhares de carros circulavam com os respectivos autocolantes.



Qualquer pessoa que conhecesse o New Yorker suspeitava que Dan Gurney também teria feito uma óptima figura como presidente.



Dan Gurney morreu de pneumonia em janeiro de 2018.



E assim chegamos ao novo enigma: um dos poucos polivalentes do desporto automóvel moderno, mas não estamos em Hollywood.



