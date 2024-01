Fernando Alonso y Lance Stroll: Juicio severo

Los números no mienten, decimos, así que un vistazo a los resultados de la temporada de Aston Martin arroja un duro juicio: Fernando Alonso contra Lance Stroll fue un asunto claro. El bicampeón de Fórmula 1, ahora de 42 años, no dio ninguna oportunidad al hijo de 25 años del jefe de la compañía Lawrence Stroll. Estas son las cifras:

Aston Martin: Fernando Alonso - Lance Stroll

Clasificación sprint 5:0

Duelo sprint 4:1

Posición media en parrilla: 7.3 - 12.6

Promedio de ventaja Alonso: 0.481 seg

Clasificación GP 19:3

Duelo GP 13:1

Podios 8:0

Top 10 finales 19:12

Puntos en el Campeonato del Mundo 206:74

Posiciones finales en el Campeonato del Mundo 4 (Alonso) y 10 (Stroll)

Stroll sólo puntuó tres veces en las seis primeras carreras. En el mismo periodo, Fernando Alonso subió cinco veces al podio.

Hacia el final de la temporada, sin embargo, Stroll mostró una mejora de forma: quinto en Interlagos, quinto en Las Vegas. Mejor resultado de todo el año: 4º puesto en Australia. Mejores finales de Alonso: segundo en Mónaco, Canadá y Holanda.



Stroll, 143 veces participante en Grandes Premios, hace balance de su temporada: "Sólo en la última parte de la temporada el coche estuvo en una posición en la que pude desarrollarme plenamente. Antes de eso, hubo una fase de meses en la que simplemente no pude entrar en la zona en la que me sentía más cómodo. El coche no hacía lo que necesito sentir de un coche de carreras".



"Si no consigues dominar un coche como quieres, entonces no puedes permitirte ninguna duda. Pero creo que hablo en nombre de todos los pilotos cuando digo: sólo cuando te sientes cómodo en el coche y el coche te da confianza puedes conducir realmente rápido."



A lo largo de la temporada: Fernando Alonso se las arregló bien con una puesta a punto que creaba una trasera nerviosa. Stroll en verano: "Hemos conseguido que el coche acumule más carga aerodinámica, pero al mismo tiempo se ha vuelto más complicado. También tenemos un neumático trasero con una construcción más rígida desde Silverstone, lo que también ha provocado más sobreviraje."



"También ha sido una temporada en la que me ha faltado un poco de suerte. Por supuesto, no me gusta hablar de suerte y mala suerte, pero digamos que no fui capaz de aprovechar algunas oportunidades. Problemas de motor en Arabia Saudí, donde quedé cuarto, recoger restos en la calificación de Mónaco. Si tienes que salir desde el mediocampo en Montecarlo, tus opciones son limitadas. Buena carrera en Japón, luego se rompió el alerón trasero. En Zandvoort, perdimos el mejor momento para cambiar neumáticos".



"Pero eso también forma parte de las carreras, a veces las cosas salen mal. No hay que darle demasiadas vueltas a las oportunidades perdidas, hay que mirar hacia delante. Y aceptar que ciertas cosas no están en tus manos".





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari





Pruebas de invierno de Fórmula 1

21.02. a 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island