Fernando Alonso et Lance Stroll : Un jugement sévère

Les chiffres ne mentent pas, disons-nous, et c'est pourquoi un coup d'œil sur le bilan de la saison d'Aston Martin donne un verdict sévère : Fernando Alonso contre Lance Stroll, c'était une affaire entendue. Le double champion de Formule 1, aujourd'hui âgé de 42 ans, n'a généralement laissé aucune chance au fils du patron de l'entreprise, Lawrence Stroll, âgé de 25 ans. Voici les chiffres :

Aston Martin : Fernando Alonso - Lance Stroll

Qualification sprint 5:0

Duel de sprint 4:1

Moyenne des places de départ : 7,3 - 12,6

Avantage moyen d'Alonso : 0,481 sec

Qualifications GP 19:3

Duel GP 13:1

Classements sur le podium 8:0

Classements dans le top 10 19:12

Points de championnat du monde 206:74

4e (Alonso) et 10e (Stroll) places au classement du championnat du monde.

Stroll n'a pu marquer que trois fois lors des six premières courses. Au cours de la même période, Fernando Alonso a décroché cinq podiums.

Vers la fin de la saison, Stroll a toutefois montré un regain de forme : cinquième à Interlagos, cinquième à Las Vegas. Meilleur classement de l'année : 4e en Australie. Meilleurs classements d'Alonso : deuxième à Monaco, au Canada et aux Pays-Bas.



Stroll, qui a participé à 143 GP, revient sur sa saison : "Ce n'est que dans la dernière partie de la saison que la voiture s'est trouvée dans une position qui me permettait de m'épanouir complètement. Avant cela, il y a eu une période de plusieurs mois pendant laquelle je n'arrivais pas à me sentir à l'aise dans le domaine qui m'intéressait le plus. La voiture ne faisait pas ce que je devais ressentir d'une voiture de course".



"Si tu n'es pas à l'aise avec une voiture comme tu le souhaites, tu ne peux pas te permettre de douter de toi. Mais je pense parler au nom de tous les pilotes en affirmant que ce n'est que lorsque tu te sens à l'aise dans la voiture et que la voiture te donne confiance que tu peux vraiment aller vite".



Au cours de la saison, on a remarqué : Fernando Alonso s'accommodait bien d'un réglage qui produisait un arrière de voiture nerveux. Stroll l'été dernier : "Nous avons réussi à faire en sorte que la voiture génère plus d'appui, mais en même temps, elle est devenue plus piégeuse. Nous avons également reçu un pneu arrière avec une construction plus rigide à partir de Silverstone, ce qui a également entraîné plus de survirage".



"Ce fut aussi une saison où la chance m'a un peu manqué. Je n'aime pas parler de chance et de malchance, disons simplement que j'ai manqué quelques opportunités. Problème de moteur en Arabie Saoudite, où j'étais quatrième, débris ramassés lors des qualifications à Monaco. Si tu dois partir en milieu de peloton à Monte-Carlo, tes possibilités sont limitées. Bonne course au Japon, puis l'aileron arrière s'est cassé. À Zandvoort, nous avons manqué le meilleur moment pour changer de pneus".



"Mais cela fait aussi partie du sport de course, parfois le ver est simplement dans le fruit. Il ne faut pas trop ruminer les occasions manquées, il faut regarder vers l'avant. Et accepter que certaines choses ne sont pas de ton ressort".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island