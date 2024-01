Fernando Alonso e Lance Stroll: Giudizio severo

I numeri non mentono, diciamo noi, e quindi uno sguardo ai risultati della stagione Aston Martin dà un giudizio severo: Fernando Alonso contro Lance Stroll è stato un affare chiaro. Il due volte campione di Formula 1, oggi 42enne, non ha dato alcuna possibilità al 25enne figlio del boss dell'azienda Lawrence Stroll. Ecco le cifre:

Aston Martin: Fernando Alonso - Lance Stroll

Qualifiche sprint 5:0

Duello sprint 4:1

Posizione media in griglia: 7,3 - 12,6

Vantaggio medio Alonso: 0,481 secondi

Qualifiche GP 19:3

Duello GP 13:1

Piazzamenti sul podio 8:0

Finalizzazioni Top 10 19:12

Punti del Campionato del Mondo 206:74

Posizioni finali del Campionato del mondo 4 (Alonso) e 10 (Stroll)

Stroll ha ottenuto punti solo tre volte nelle prime sei gare. Nello stesso periodo, Fernando Alonso ha raccolto cinque podi.

Verso la fine della stagione, tuttavia, Stroll ha mostrato un miglioramento della forma: quinto a Interlagos, quinto a Las Vegas. Il miglior piazzamento dell'anno: 4° posto in Australia. I migliori piazzamenti di Alonso: secondo posto a Monaco, in Canada e nei Paesi Bassi.



Il 143 volte partecipante al GP Stroll guarda alla sua stagione: "È stato solo nell'ultima parte della stagione che la macchina era in una posizione in cui potevo svilupparmi pienamente. Prima di allora, c'è stata una fase di mesi in cui non sono riuscito ad entrare nella zona in cui mi sentivo più a mio agio. L'auto non mi dava le sensazioni che volevo da un'auto da corsa".



"Se non si riesce ad entrare in sintonia con una vettura nel modo in cui si desidera, non ci si può permettere di dubitare di se stessi. Ma credo di parlare a nome di tutti i piloti quando dico che solo quando ti sentirai a tuo agio sulla macchina e la macchina ti darà fiducia potrai guidare davvero veloce".



Nel corso della stagione: Fernando Alonso ha affrontato bene un assetto che ha creato un posteriore nervoso. Stroll in estate: "Siamo riusciti a far aumentare la deportanza della vettura, ma allo stesso tempo è diventata più complicata. Inoltre, a partire da Silverstone abbiamo montato uno pneumatico posteriore più rigido, che ha portato a un maggiore sovrasterzo".



"È stata anche una stagione in cui la fortuna mi ha un po' abbandonato. Naturalmente non mi piace parlare di fortuna e sfortuna, ma diciamo solo che non sono stato in grado di capitalizzare alcune opportunità. Problemi al motore in Arabia Saudita, dove ero quarto, e un detrito in qualifica a Monaco. Se devi partire da metà classifica a Montecarlo, le opzioni sono limitate. Una buona gara in Giappone, poi si è rotta l'ala posteriore. A Zandvoort abbiamo perso il momento migliore per cambiare gli pneumatici".



"Ma anche questo fa parte delle corse, a volte le cose vanno storte. Non si può rimuginare troppo sulle occasioni perse, bisogna guardare avanti. E accettare che certe cose non dipendono da noi".





