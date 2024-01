Fernando Alonso e Lance Stroll: Julgamento severo

Os números não mentem, dizemos nós, e por isso um olhar sobre os resultados da época da Aston Martin dá-nos um duro juízo de valor: Fernando Alonso contra Lance Stroll foi um caso claro. O bicampeão de Fórmula 1, agora com 42 anos, não deu qualquer hipótese ao filho de 25 anos do patrão da empresa, Lawrence Stroll. Aqui estão os números:

Aston Martin: Fernando Alonso - Lance Stroll

Qualificação Sprint 5:0

Duelo de sprint 4:1

Posição média na grelha: 7,3 - 12,6

Média da vantagem de Alonso: 0,481 seg

Qualificação GP 19:3

Duelo de GP 13:1

Acabamentos no pódio 8:0

Top 10 19:12

Pontos no Campeonato do Mundo 206:74

Posições finais do Campeonato do Mundo 4 (Alonso) e 10 (Stroll)

Stroll só marcou pontos três vezes nas primeiras seis corridas. No mesmo período, Fernando Alonso conseguiu cinco subidas ao pódio.

No final da temporada, no entanto, Stroll mostrou uma melhoria de forma: quinto em Interlagos, quinto em Las Vegas. Melhor resultado do ano: 4º lugar na Austrália. As melhores classificações de Alonso - segundo no Mónaco, Canadá e Holanda.



Stroll, que já participou 143 vezes num GP, faz uma retrospetiva da sua época: "Só na última parte da época é que o carro estava numa posição em que eu podia evoluir totalmente. Antes disso, houve uma fase de meses em que eu simplesmente não conseguia entrar na área em que me sentia mais confortável. O carro não fazia o que eu precisava de sentir num carro de corrida".



"Se não consegues lidar com um carro da forma que queres, então não te podes permitir qualquer dúvida. Mas acho que falo por todos os pilotos quando digo que só quando nos sentimos confortáveis no carro e o carro nos dá confiança é que podemos conduzir muito depressa."



Ao longo da época: Fernando Alonso lidou bem com uma configuração que criou uma traseira nervosa. Stroll no verão: "Conseguimos que o carro ganhasse mais downforce, mas ao mesmo tempo tornou-se mais complicado. A partir de Silverstone, passámos também a ter um pneu traseiro com uma construção mais rígida, o que também levou a uma maior sobreviragem".



"Foi também uma época em que a minha sorte falhou um pouco. Claro que não gosto de falar de sorte e azar, mas digamos apenas que não fui capaz de capitalizar algumas oportunidades. Problemas de motor na Arábia Saudita, onde fiquei em quarto lugar, e detritos na qualificação no Mónaco. Se tivermos de partir do meio do pelotão em Monte Carlo, as nossas opções são limitadas. Boa corrida no Japão, mas depois a asa traseira partiu-se. Em Zandvoort, perdemos a melhor altura para mudar os pneus."



"Mas isso também faz parte das corridas, por vezes as coisas correm mal. Não podemos ficar a pensar demasiado nas oportunidades perdidas, temos de olhar em frente. E aceitar que certas coisas não estão nas nossas mãos."





