Le compagnon de route de Schumi : "Ferrari a un énorme problème".

L'Italien Luca Baldisserri (62 ans) a été pendant des années l'ingénieur de course de Michael Schumacher chez Ferrari, puis l'ingénieur en chef et le chef du département de la relève de la Scuderia. Il nous parle de la Ferrari d'aujourd'hui.

De 1989 à 2015, il a accompagné la plus célèbre écurie de Formule 1 autour du monde : Luca Baldisserri, originaire de Bologne. Aujourd'hui âgé de 62 ans, il était ingénieur de course aux côtés de Gerhard Berger, Eddie Irvine et Michael Schumacher.

Baldisserri a gravi les échelons jusqu'à devenir ingénieur en chef sur le circuit et, à partir de 2009, il a pris la direction de l'académie des pilotes de Ferrari. Fin 2015, il a fait ses valises à Maranello et s'est occupé du jeune Lance Stroll chez Williams.

Récemment, mon collègue Leo Turrini a frappé à la porte de Luca. Pour le Quotidiano Nazionale, Leo a voulu savoir de Luca ce qu'il en était de la Ferrari moderne.

Luca Baldisserri dit : "Je suis un grand fan de Fred Vasseur, Charles Leclerc et Carlos Sainz, j'ai un énorme respect pour le travail de tout le monde dans le département course de Ferrari. Mais Ferrari a un énorme problème".

"Ce problème a un nom : Max Verstappen. Chaque génération dans le sport automobile a son loup de tête. Avant, c'était Senna, Schumi ou Hamilton. Maintenant, c'est le tour du Néerlandais".



"Certes, Max avait la meilleure voiture du plateau en 2023. Mais là n'est pas la question. C'est le pilote qui fait la différence. Avec Sergio Pérez au volant, la RB19 de Red Bull Racing ne semblait plus aussi surnaturelle, l'écart avec les adversaires était beaucoup plus faible".



"Au fond, c'est la même chose qu'avec Michael Schumacher chez Ferrari : ce n'est qu'avec lui au volant que la voiture est devenue quasiment imbattable. C'est ce qui se passe maintenant avec Max Verstappen".

