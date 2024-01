Il compagno Schumi: "La Ferrari ha un problema enorme".

Dal 1989 al 2015 ha accompagnato la squadra di Formula 1 più famosa del mondo: il bolognese Luca Baldisserri. L'ormai 62enne ha lavorato come ingegnere di gara sulle vetture di Gerhard Berger, Eddie Irvine e Michael Schumacher.

Baldisserri ha fatto carriera fino a diventare ingegnere capo in pista e dal 2009 ha assunto la direzione dell'accademia piloti della Ferrari. Alla fine del 2015 ha fatto le valigie a Maranello e si è occupato del giovane Lance Stroll alla Williams.

Recentemente, il collega Leo Turrini ha bussato alla porta di Luca. Per il Quotidiano Nazionale, Leo ha voluto sapere da Luca com'è la Ferrari moderna.

Luca Baldisserri dice: "Sono un grande fan di Fred Vasseur, Charles Leclerc e Carlos Sainz, ho un enorme rispetto per il lavoro di tutti nel reparto corse della Ferrari. Ma la Ferrari ha un problema enorme".

"Questo problema ha un nome: Max Verstappen. Ogni generazione nello sport automobilistico ha il suo leader. In passato erano Senna, Schumi o Hamilton. Ora è il turno dell'olandese".



"Naturalmente, Max aveva la migliore macchina in campo nel 2023. Ma non è questo il punto. La differenza la fa il pilota. Con Sergio Pérez al volante, la Red Bull Racing RB19 non sembrava più così sovrannaturale, il distacco dagli avversari era molto più ridotto."



"È praticamente la stessa cosa che è successa con Michael Schumacher alla Ferrari: solo con lui al volante la macchina è diventata imbattibile. La stessa cosa sta accadendo ora con Max Verstappen".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas