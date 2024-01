Schumi companheiro: "A Ferrari tem um grande problema"

De 1989 a 2015, acompanhou a equipa de corrida de Fórmula 1 mais famosa do mundo: Luca Baldisserri, de Bolonha. O homem de 62 anos trabalhou como engenheiro de corrida nos carros de Gerhard Berger, Eddie Irvine e Michael Schumacher.

Baldisserri chegou a engenheiro-chefe da pista e, a partir de 2009, assumiu a direção da academia de pilotos da Ferrari. No final de 2015, fez as malas em Maranello e foi para a Williams cuidar do jovem Lance Stroll.

Recentemente, o meu colega Leo Turrini bateu à porta de Luca. Para o Quotidiano Nazionale, Leo quis saber de Luca como é a Ferrari moderna.

Luca Baldisserri diz: "Sou um grande fã de Fred Vasseur, Charles Leclerc e Carlos Sainz, tenho um enorme respeito pelo trabalho de toda a gente no departamento de corridas da Ferrari. Mas a Ferrari tem um problema enorme".

"Este problema tem um nome - Max Verstappen. Todas as gerações do desporto automóvel de competição têm o seu líder. No passado, era Senna, Schumi ou Hamilton. Agora é a vez do holandês".



"É claro que Max tinha o melhor carro do pelotão em 2023. Mas não é essa a questão. O piloto faz a diferença. Com Sergio Pérez ao volante, o RB19 da Red Bull Racing já não parecia tão sobrenatural, a distância para os adversários era muito menor."



"É basicamente o mesmo que aconteceu com Michael Schumacher na Ferrari: só com ele ao volante é que o carro se tornou tão bom quanto imbatível. A mesma coisa está a acontecer agora com Max Verstappen".

