Nikita Mazepin: "Me duele ver la Fórmula 1"

En febrero de 2022, la escudería estadounidense del fabricante de máquinas-herramienta Gene Haas confirmó la separación del patrocinador Uralkali y del piloto Nikita Mazepin, debido a la invasión rusa de Ucrania.

El jefe del equipo Haas, Günther Steiner, dijo entonces: "Si no lo hubiéramos hecho, todos los demás patrocinadores habrían huido de nosotros, habría sido nuestra ruina".

Mazepin insistió repetidamente en lo injusto de esta separación, y los procedimientos legales siguen su curso. Nikita permaneció muy callada durante meses. A finales del verano de 2022, se supo que Mazepin había fundado una agencia de eventos. El moscovita también asistió a la final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Abu Dabi en 2022.

Nikita sigue creyendo que algún día podrá volver a competir en Fórmula 1: "En mi último día de pruebas en España, fui más rápido que Mick Schumacher. Ya había elaborado un plan para batirle durante toda la temporada. ¿Quién puede decir si habría funcionado?".



Mazepin volvió a los circuitos en 2023, con el equipo 99 Racing en las Asian Le Mans Series. En su regreso a las carreras internacionales junto a Neel Jani y Ahmad Al Harthy, terminó tercero en la carrera de cuatro horas de Dubái y segundo en Abu Dhabi en un coche de carreras Oreca LMP2.



Mazepin volverá a competir en las Asian Le Mans Series en 2023/2024, junto al piloto suizo Louis Delétraz y Al Harthy. En Sepang (Malasia), a principios de diciembre de 2023, el trío consiguió una victoria y un segundo puesto, y las próximas carreras tendrán lugar en Dubai (4 de febrero) y en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi (10/11 de febrero).



Mazepin espera poder participar en algunos clásicos de la resistencia en 2024: "Me encantaría pilotar en Daytona y Le Mans. Más allá de eso, no he tachado la Fórmula 1. Pero todavía estoy sujeto a restricciones de viaje", declaró Nikita al portal ruso Championat.



"Por supuesto, las series de carreras en Asia están un escalón por debajo en comparación con la categoría reina. Pero me mantengo en plena forma por si se abre una puerta en la Fórmula 1".



"Me duele ver la Fórmula 1. Porque cuando hay carreras en Europa, recuerdo con dolor lo cerca que estoy de los respectivos circuitos, a sólo unas horas de avión. Pero no puedo estar allí por razones irrelevantes".





