Nikita Mazepin : "Ça fait mal de voir la Formule 1".

En février 2022, l'écurie américaine du fabricant de machines-outils Gene Haas a confirmé qu'elle se séparait du sponsor Uralkali et du pilote Nikita Mazepin - en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le chef de l'équipe Haas, Günther Steiner, avait alors déclaré : "Si nous n'avions pas fait cela, tous les autres bailleurs de fonds nous auraient fui, cela aurait été notre ruine".

Mazepin a ensuite affirmé à plusieurs reprises à quel point cette séparation était injuste, des procédures judiciaires correspondantes sont toujours en cours aujourd'hui. Pendant des mois, Nikita est resté très silencieux. A la fin de l'été 2022, on a appris que Mazepin avait fondé une agence d'événementiels. Le Moscovite a également assisté à la finale du championnat du monde de Formule 1 à Abu Dhabi en 2022.

Nikita croit toujours qu'il pourra un jour participer à nouveau à la Formule 1 : "Lors de mon dernier jour d'essai en Espagne, j'étais plus rapide que Mick Schumacher. J'avais déjà élaboré un plan pour le battre sur l'ensemble de la saison. Qui peut dire si cela aurait fonctionné".



En 2023, Mazepin est revenu sur les circuits pour l'équipe 99 Racing dans le cadre des Asian Le Mans Series. Lors de son retour dans le sport international aux côtés de Neel Jani et Ahmad Al Harthy, il a terminé troisième aux quatre heures de Dubaï et deuxième à Abu Dhabi, le tout dans une voiture de course LMP2 d'Oreca.



En 2023/2024, Mazepin participe à nouveau aux Asian Le Mans Series, aux côtés du Suisse Louis Delétraz et d'Al Harthy. Le trio a remporté une victoire et une deuxième place à Sepang (Malaisie) début décembre 2023, les prochaines manches auront lieu à Dubaï (4 février) et sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi (10/11 février).



Mazepin espère pouvoir participer à quelques classiques de l'endurance en 2024 : "J'aimerais beaucoup courir à Daytona et au Mans. En outre, je n'ai pas fait une croix sur la Formule 1. Mais je suis toujours soumis à des restrictions de voyage", a déclaré Nikita au portail russe Championat.



"Il est clair que la série de courses en Asie est en retrait par rapport à la catégorie reine. Mais je me maintiens en pleine forme, au cas où une porte s'ouvrirait en Formule 1".



"Cela fait mal de voir la Formule 1. Car lorsque les courses ont lieu en Europe, je me rappelle douloureusement à quel point je suis proche des circuits concernés, à quelques heures d'avion seulement. Mais pour des raisons non objectives, je ne peux pas y être".





