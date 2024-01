Nikita Mazepin: "Fa male guardare la Formula 1

Nel febbraio 2022, la squadra corse statunitense del produttore di macchine utensili Gene Haas ha confermato la separazione dallo sponsor Uralkali e dal pilota Nikita Mazepin, a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il capo del team Haas, Günther Steiner, ha dichiarato all'epoca: "Se non l'avessimo fatto, tutti gli altri sponsor sarebbero scappati da noi, sarebbe stata la nostra rovina".

Mazepin sottolineò più volte quanto fosse ingiusta questa separazione e il procedimento legale è ancora in corso. Nikita rimase molto silenzioso per mesi. Alla fine dell'estate del 2022 si è saputo che Mazepin aveva fondato un'agenzia di eventi. Il moscovita ha anche partecipato alla finale del Campionato mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi nel 2022.

Nikita crede ancora che un giorno potrà tornare a gareggiare in Formula 1: "Nel mio ultimo giorno di test in Spagna, sono stato più veloce di Mick Schumacher. Avevo già elaborato un piano per batterlo nel corso dell'intera stagione. Chi può dire se avrebbe funzionato?".



Mazepin è tornato in pista nel 2023, per il Team 99 Racing nella Asian Le Mans Series. Al suo ritorno alle gare internazionali, al fianco di Neel Jani e Ahmad Al Harthy, si è classificato terzo nella gara di quattro ore a Dubai e secondo ad Abu Dhabi con un'auto da corsa Oreca LMP2.



Mazepin parteciperà nuovamente alla Asian Le Mans Series nel 2023/2024, insieme al pilota svizzero Louis Delétraz e ad Al Harthy. A Sepang (Malesia), all'inizio di dicembre 2023, il trio ha ottenuto una vittoria e un secondo posto; le prossime gare si svolgeranno a Dubai (4 febbraio) e al circuito Yas Marina di Abu Dhabi (10/11 febbraio).



Mazepin spera di poter partecipare ad alcuni classici dell'endurance nel 2024: "Mi piacerebbe guidare a Daytona e Le Mans. Al di là di questo, non ho ancora spuntato la Formula 1. Ma sono ancora soggetto a restrizioni di viaggio", ha dichiarato Nikita al portale russo Championat.



"Certo, la serie di gare in Asia è un passo indietro rispetto alla classe regina. Ma mi sto mantenendo in ottima forma nel caso in cui si apra una porta in Formula 1".



"Fa male guardare la Formula 1. Quando si corre in Europa, mi viene dolorosamente in mente quanto sono vicino ai rispettivi circuiti, a poche ore di aereo. Ma non posso esserci per motivi irrilevanti".





