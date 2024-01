Nikita Mazepin: "É doloroso ver a Fórmula 1"

Em fevereiro de 2022, a equipa de corrida norte-americana do fabricante de máquinas-ferramenta Gene Haas confirmou a separação do patrocinador Uralkali e do piloto Nikita Mazepin - devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

O chefe da equipa Haas, Günther Steiner, afirmou na altura: "Se não o tivéssemos feito, todos os outros patrocinadores teriam fugido de nós, teria sido a nossa ruína".

Mazepin sublinhou repetidamente o quão injusta era esta separação e os procedimentos legais ainda estão em curso. Nikita manteve-se muito calada durante meses. No final do verão de 2022, soube-se que Mazepin tinha fundado uma agência de eventos. O moscovita também assistiu à final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Abu Dhabi em 2022.

Nikita continua a acreditar que um dia poderá voltar a competir na Fórmula 1: "No meu último dia de testes em Espanha, fui mais rápido do que Mick Schumacher. Já tinha elaborado um plano para o vencer durante toda a época. Quem é que pode dizer se isso teria resultado?"



Mazepin regressou às pistas em 2023, pela Team 99 Racing, na Asian Le Mans Series. No seu regresso às corridas internacionais, ao lado de Neel Jani e Ahmad Al Harthy, terminou em terceiro lugar na corrida de quatro horas no Dubai e em segundo em Abu Dhabi num carro de corrida Oreca LMP2.



Mazepin voltará a correr na Asian Le Mans Series em 2023/2024, ao lado do piloto suíço Louis Delétraz e de Al Harthy. Em Sepang (Malásia), no início de dezembro de 2023, o trio obteve uma vitória e um segundo lugar, com as próximas corridas a terem lugar no Dubai (4 de fevereiro) e no Circuito Yas Marina em Abu Dhabi (10/11 de fevereiro).



Mazepin espera poder participar em alguns clássicos de resistência em 2024: "Adoraria conduzir em Daytona e Le Mans. Para além disso, ainda não desisti da Fórmula 1. Mas ainda estou sujeito a restrições de viagem", disse Nikita ao portal russo Championat.



"É claro que a série de corridas na Ásia é um degrau abaixo em comparação com a categoria rainha. Mas estou a manter-me em boa forma para o caso de se abrir uma porta na Fórmula 1."



"Dói-me ver a Fórmula 1. Porque quando há corridas na Europa, lembro-me dolorosamente de como estou perto das respectivas pistas de corrida, a apenas algumas horas de avião. Mas não posso lá estar por razões irrelevantes."





