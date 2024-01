Lewis Hamilton (Mercedes): Nunca esperó esto

En el verano de 2023, Lewis Hamilton puso fin a todos los rumores de retirada: nuevo contrato con Mercedes-Benz hasta finales de 2025, cuando el inglés tendrá 40 años.

Hamilton es el piloto de Fórmula 1 más laureado: a todo gas desde 2007, 104 poles, 103 victorias, siete títulos de campeón del mundo, pero también 761 días sin otro triunfo.

Desde Arabia Saudí 2021, Lewis Hamilton ha logrado 16 podios, pero ninguna victoria. Hamilton admitió a mi colega Andrew Benson, de la BBC, que esto le corroe. "Cuando pasas por temporadas difíciles como esta, inevitablemente hay momentos en los que te preguntas: ¿soy yo o el coche? ¿Todavía lo tengo? ¿O se ha ido todo?".

"Echas de menos la sensación cuando todo se une, cuando sucede la verdadera magia, cuando tú y tu coche os sentís como uno solo, es un subidón sin igual. Y esa es una sensación que añoras".

"Sólo soy humano. Si alguien te dice que no tiene esos pensamientos, entonces está negando la verdad".

Lewis Hamilton ha ampliado dos años su contrato con Mercedes, lo que significa que seguirá en la categoría reina -en caso de que la cumpla- hasta que supere los 40 años. "Nunca pensé que pilotaría Fórmula 1 durante tanto tiempo. Son temporadas tan largas para todos los profesionales. Nuestro programa moderno es realmente agotador".



"Cuando las cosas no van bien, no es fácil mantenerse motivado. La presión es enorme. Estás bajo la lupa del escrutinio público. A veces pienso que sólo puedo perder. Si las cosas no van bien, recibo muchas críticas. Y si ganara, sin duda habría... bueno, es siete veces campeón del mundo y ha ganado todas estas carreras. A veces te preguntas si todavía quieres hacerte todo eso".



"Pero al final, mi amor por las carreras gana. Todavía me emociona subirme al coche. Se enciende el motor, estoy rodeado de estas personas que hacen todo lo posible para darme el mejor coche posible, y luego ruedas por el pit lane hacia la pista de carreras - todavía pone una sonrisa en mi cara, al igual que en mi primer día en un coche de Fórmula 1."



"Estoy contento con la mayoría de mis actuaciones en 2023. Ahora trabajo sin descanso para volver a estar donde debemos estar: en lo más alto."





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari





Pruebas de invierno de Fórmula 1

21.02. a 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island