Lewis Hamilton (Mercedes) : Il ne s'y attendait pas

A l'été 2023, Lewis Hamilton a mis un terme à toutes les rumeurs de retraite : nouveau contrat avec Mercedes-Benz, jusqu'à fin 2025, date à laquelle l'Anglais aura 40 ans.

Hamilton est le pilote de Formule 1 le plus couronné de succès : depuis 2007 à plein régime, 104 pole positions, 103 victoires, sept titres de champion du monde, mais aussi depuis 761 jours sans autre triomphe.

Depuis l'Arabie saoudite en 2021, Lewis Hamilton a décroché 16 podiums, mais justement aucune victoire. Hamilton a avoué à mon collègue Andrew Benson de la BBC que cela le rongeait. "Quand tu vis des saisons aussi difficiles, il y a forcément des moments où tu te demandes si c'est moi ou la voiture. Est-ce que j'ai encore la pêche ? Ou est-ce que tout cela a disparu ?"

"Ce sentiment te manque quand tout se réunit, quand une véritable magie se produit, quand toi et ta voiture ne font plus qu'un, c'est une ivresse incomparable. Et c'est une sensation à laquelle tu aspires".

"Je ne suis qu'un être humain. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas ce genre de pensées, c'est qu'il refuse de voir la vérité".

Lewis Hamilton a prolongé de deux ans chez Mercedes, il restera donc dans la catégorie reine - s'il remplit son contrat - jusqu'à ce qu'il ait plus de 40 ans. "Avant, je n'aurais jamais pensé que je ferais de la Formule 1 aussi longtemps. Ce sont des saisons tellement longues pour tous les professionnels. Notre programme moderne est vraiment éreintant".



"Quand les choses ne vont pas bien, ce n'est pas facile de garder la motivation. La pression est énorme. Tu es sous la loupe du public. Parfois, je me dis que je ne peux que perdre. Si ça ne va pas bien, il y a beaucoup de critiques. Et si je gagnais, il y aurait certainement - et bien, il est justement sept fois champion du monde et a gagné toutes ces courses. Tu te demandes alors parfois si tu veux encore t'infliger tout cela".



"Mais au final, c'est mon amour pour la course qui l'emporte. Je trouve toujours le frisson de me laisser glisser dans la voiture. Le moteur démarre, je suis entouré de ces gens qui font tout pour me fournir la meilleure voiture possible, puis tu roules dans la voie des stands en direction du circuit - cela fait toujours naître un sourire sur mon visage, comme lors de mon premier jour dans une voiture de Formule 1".



"Je suis satisfait de la plupart de mes performances en 2023. Maintenant, je travaille sans relâche pour revenir là où nous devons être : au sommet".





