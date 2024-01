Lewis Hamilton (Mercedes): Non se lo sarebbe mai aspettato

Nell'estate del 2023, Lewis Hamilton ha messo fine a tutte le voci di ritiro: nuovo contratto con Mercedes-Benz fino alla fine del 2025, quando l'inglese avrà 40 anni.

Hamilton è il pilota di Formula 1 di maggior successo: in gara a tutto gas dal 2007, 104 pole position, 103 vittorie, sette titoli mondiali, ma anche 761 giorni senza un altro trionfo.

Dall'Arabia Saudita 2021, Lewis Hamilton ha ottenuto 16 podi, ma nessuna vittoria. Hamilton ha ammesso al collega Andrew Benson della BBC che si sta rodendo il fegato. "Quando si attraversano stagioni difficili come questa, ci sono inevitabilmente momenti in cui ci si chiede: sono io o la macchina? Ce l'ho ancora? O è tutto finito?".

"Ti manca la sensazione di quando tutto si unisce, quando avviene la vera magia, quando tu e la tua auto vi sentite un tutt'uno, è un'emozione impareggiabile. Ed è una sensazione che desideri ardentemente".

"Sono solo un essere umano. Se qualcuno vi dice che non ha questi pensieri, sta negando la verità".

Lewis Hamilton ha prolungato di due anni il suo contratto con la Mercedes, il che significa che rimarrà nella classe regina - se lo vorrà - fino a oltre 40 anni. "Non avrei mai pensato di guidare la Formula 1 per così tanto tempo. Le stagioni sono così lunghe per tutti i professionisti. Il nostro programma moderno è davvero estenuante".



"Quando le cose non vanno bene, non è facile rimanere motivati. La pressione è enorme. Sei sotto la lente di ingrandimento del pubblico. A volte penso che posso solo perdere. Se le cose non vanno bene, ricevo molte critiche. E se dovessi vincere, ci sarebbero sicuramente - beh, lui è un sette volte campione del mondo e ha vinto tutte queste gare. A volte ti chiedi se vuoi ancora fare tutto questo a te stesso".



"Ma alla fine il mio amore per le corse ha la meglio. Mi emoziona ancora salire in macchina. Il motore si accende, sono circondato da persone che fanno tutto il possibile per darmi la migliore auto possibile, e poi si percorre la corsia dei box verso la pista: tutto ciò mi fa ancora sorridere, proprio come il mio primo giorno su una vettura di Formula 1".



"Sono soddisfatto della maggior parte delle mie prestazioni nel 2023. Ora sto lavorando instancabilmente per tornare al nostro posto: al vertice".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas