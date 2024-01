Lewis Hamilton (Mercedes): Ele nunca esperou isto

No verão de 2023, Lewis Hamilton pôs fim a todos os rumores de reforma: novo contrato com a Mercedes-Benz até ao final de 2025, altura em que o inglês terá 40 anos.

Hamilton é o piloto de Fórmula 1 mais bem sucedido: em plena corrida desde 2007, 104 pole positions, 103 vitórias, sete títulos de campeão mundial, mas também 761 dias sem outro triunfo.

Desde a Arábia Saudita 2021, Lewis Hamilton alcançou 16 lugares no pódio, mas nenhuma vitória. Hamilton admitiu ao meu colega Andrew Benson, da BBC, que está a sofrer com isso. "Quando passamos por épocas difíceis como esta, há inevitavelmente momentos em que nos perguntamos: sou eu ou o carro? Será que ainda o tenho? Ou foi-se tudo?

"Sentimos falta da sensação quando tudo se conjuga, quando a verdadeira magia acontece, quando tu e o teu carro se sentem como um só, é uma adrenalina sem igual. E essa é uma sensação pela qual anseias."

"Sou apenas humano. Se alguém disser que não tem esses pensamentos, então está a negar a verdade."

Lewis Hamilton prolongou o seu contrato com a Mercedes por mais dois anos, o que significa que permanecerá na categoria rainha - se o conseguir - até ter mais de 40 anos. "Nunca pensei que iria pilotar na Fórmula 1 por tanto tempo. São épocas tão longas para todos os profissionais. O nosso programa moderno é muito exigente".



"Quando as coisas não estão a correr bem, não é fácil manter a motivação. A pressão é enorme. Estamos sob a lupa do escrutínio público. Por vezes, penso que só posso perder. Se as coisas não correm bem, sou alvo de muitas críticas. E se eu ganhasse, haveria certamente - bem, ele é sete vezes campeão do mundo e ganhou todas estas corridas. Por vezes, perguntamo-nos se ainda queremos fazer tudo isso a nós próprios".



"Mas no final, o meu amor pelas corridas vence. Ainda sinto a emoção de entrar no carro. O motor está ligado, estou rodeado por estas pessoas que fazem tudo o que podem para me dar o melhor carro possível, e depois passo pela via das boxes em direção à pista de corrida - ainda me dá um sorriso na cara, tal como no meu primeiro dia num carro de Fórmula 1."



"Estou satisfeito com a maioria dos meus desempenhos em 2023. Agora estou a trabalhar incansavelmente para voltar ao lugar onde pertencemos - no topo."





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas