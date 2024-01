Lando Norris, Oscar Piastri (McLaren) : Les chiens grognent

En fait, Lando Norris aurait dû remporter son premier Grand Prix en 2023. McLaren a fait de gros progrès au cours de la saison et Norris, un Anglais de 24 ans, a été récompensé par six deuxièmes places. Il a terminé sixième du championnat du monde, comme en 2021.

L'ironie de cette saison réjouissante est que la seule victoire de McLaren en F1 n'a pas été remportée par Norris, mais par son jeune coéquipier Oscar Piastri lors de sa première saison en GP. Le jeune homme de 22 ans originaire de Melbourne a décroché la pole et la victoire lors du sprint du Qatar.

Les deux talents d'exception se sont comportés correctement l'un envers l'autre en 2023, mais une rivalité glissante se fait sentir.

Zak Brown, CEO de McLaren, a déclaré lors d'une conférence de presse de la FIA : "Nous sommes dans la Formule 1 depuis suffisamment longtemps pour voir ce qui se prépare. Les deux sont extrêmement motivés et personne ne veut céder. A Monza, les deux se sont dangereusement rapprochés, pour être précis, leurs voitures se sont touchées, alors nous nous sommes assis après et avons eu une conversation. Je ne voulais pas attendre qu'une telle chose se reproduise".

Le Californien de 52 ans s'est maintenant penché sur le podcast KTM Summer Grill du pilote australien de voitures de tourisme Tony d'Alberto : "Nous sommes très conscients de la rivalité entre Lando et Oscar. Mais le directeur de l'équipe, Andrea Stella, et moi-même discutons constamment de ce sujet, et je pense que la manière dont McLaren traite ses pilotes est l'une de ses forces. Même lorsque cela n'a finalement pas fonctionné avec Alonso, Sainz et Ricciardo, nous avons toujours réussi à maintenir un climat de travail sain".

"Bien sûr, Norris et Piastri veulent battre l'autre, mais actuellement, nous sommes en mesure de faire en sorte qu'ils se poussent mutuellement et fassent ainsi progresser l'équipe".



A Monza, Piastri est sorti des stands après un changement de pneus et a percuté la voiture de Norris dans la première chicane.



"Cela vous rend un peu nerveux au poste de commande", admet Zak Brown. "Mais nous savons que ces deux-là sont des professionnels et qu'ils ne feront pas de bêtises. Et si cela devait tout de même dégénérer, nous interviendrons. C'est comme avec deux chiens : S'ils commencent à se grogner dessus, tu dois intervenir".





